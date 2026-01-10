الجزائر تتعرض لظلم تحكيمي أمام نيجيريا.. الشريف يؤكد بالدليل

- شهدت مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر بعد لمسة يد واضحة من المدافع النيجيري سيمي أجاي. - احتج لاعبو الجزائر في الدقيقة 13 بعد أن منع أجاي الكرة من الوصول إلى عمق منطقة الجزاء بحركة يده غير الطبيعية، مما أثار جدلاً حول قرار الحكم السنغالي عيسى سي. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن الحكم ارتكب خطأ بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للجزائر، حيث لم تتدخل تقنية الفار لتصحيح القرار.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره النيجري، اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، أبرزها عدم احتساب الحكم السنغالي عيسى سي ركلة جزاء لصالح رفاق القائد رياض محرز.

واحتج نجوم منتخب الجزائر في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول في مواجهة ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على قرار الحكم الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعدما حاول الموهبة فارس شايبي تمرير الكرة إلى عمق منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب نيجيريا، لكن المدافع سيمي أجاي حرك يده بشكل غير طبيعي ولمسها، الأمر الذي منع الكرة من الوصول إلى عمق منطقة الجزاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن خطأ وقع فيه الحكم عيسى سي، الذي حرم منتخب الجزائر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأو، بقوله: "وصلت الكرة إلى فارس شايبي، الذي تقدم قليلاً، ورفع الكرة بقدمه اليمنى باتجاه عمق منطقة الجزاء، والمسافة كانت قريبة مع منافسه سيمي أجاي".

وتابع: "كانت يد مدافع نيجيريا في البداية بوضعية تتناسب مع الوضعية التنافسية، لكن بعد رفع الكرة، قام بتحريك يده اليسرى من الأسفل إلى الأعلى، ما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهذا أدى إلى منع الكرة من المرور إلى عمق منطقة الجزاء، وهي لمسة يد واضحة، لأن سيمي أجاي حرك يده، وجعل جسده أكبر بشكل غير طبيعي، وعليه فقد كانت هناك ركلة جزاء صريحة لصالح منتخب الجزائر لم يحتسبها الحكم، وتقنية الفار لم تتدخل، وقرار الحكم كان خاطئاً لأنه حرم الجزائر من ركلة جزاء صحيحة".