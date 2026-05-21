الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالقرعة

- تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة عبر القرعة بعد تعادله مع غانا في النقاط والأهداف، ليواجه تنزانيا في الدور المقبل. - بفضل التأهل، حصل المنتخب الجزائري على بطاقة المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر، حيث تُمنح المنتخبات المتأهلة لربع النهائي هذه الفرصة تلقائياً. - منتخب غانا، رغم إقصائه بالقرعة، يملك فرصة ثانية للتأهل لكأس العالم عبر مواجهة الملحق ضد أوغندا.

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة ولكن ليس من طريق النقاط أو الأهداف المُسجلة أكثر من المنتخبات المنافسة، بل من طريق القرعة، ليتفوق على منتخب غانا قانونياً ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في النهاية.

وفي التفاصيل، فإن منتخبي الجزائر وغانا تعادلا بعدد النقاط (أربع نقاط لكلّ منتخب) في نهاية دور المجموعات، وكذلك بعدد الأهداف المُسجلة له وعليه في الدور نفسه، وخصوصاً أن المباراة الافتتاحية بينهما انتهت بالتعادل (2-2). وبحسب القوانين الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وبسبب تعادل المنتخبين في كلّ شيء، تقرر إجراء قرعة لتحديد هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

وابتسم الحظ لمنتخب الجزائر الذي تأهل بفضل القرعة إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وسيواجه منتخب تنزانيا في هذا الدور، فيما أُقصي منتخب غانا من البطولة القارية بسبب القرعة التي لم تقف معه. واللافت أن المنتخب الجزائري نال بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة أيضاً، الذي ستُقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، إذ إن المنتخبات التي تبلغ الدور ربع النهائي تُمنح تلقائياً بطاقة التأهل إلى المونديال.

ويملك منتخب غانا فرصة جديدة للتأهل إلى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، عندما يواجه منتخب أوغندا في مواجهة الملحق المؤهلة يوم السبت المقبل، وبالتالي فإن خروجه من بطولة كأس أمم أفريقيا كان مكلفاً، من جهة، بإقصائه من البطولة الأفريقية، ولكنه بجمعه عدداً جيداً من النقاط وخروجه بسبب قرعة، مُنح أفضلية لخوض مواجهة الملحق، ليحصل على فرصة ثانية من أجل بلوغ مونديال الشباب.