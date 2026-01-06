- تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف قاتل سجله عادل بولبينة في الدقيقة 119، ليواجه نيجيريا في المرحلة المقبلة. - رغم استحواذ الجزائر بنسبة 59% في الشوط الأول، إلا أن الكونغو الديمقراطية كانت الأخطر، حيث هددت مرمى الجزائر عدة مرات، لكن الحارس لوكا زيدان تألق في التصدي. - تسعى الجزائر لتحقيق لقبها الثالث في البطولة، بينما أثبتت الكونغو الديمقراطية قوتها في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث ستواجه الفائز من مواجهة جامايكا وكالدونيا الجديدة.

تجاوز منتخب الجزائر عقبة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز بهدفٍ من دون مقابل في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، واختتمت بعد 120 دقيقة كاملة بفضل نجم الدحيل القطري عادل بولبينة، ليبلغ الخضر ربع النهائي لمواجهة نيجيريا.

واستحوذ منتخب الجزائر على الكرة في الشوط الأول بنسبة 59%، لكنّه لم ينجح في تشكيل خطورةٍ تُذكر على الكونغو الديمقراطية، التي هددت مرمى الخضر للمرة الأولى عند الدقيقة الـ26، بعدما توغّل سيدريك باكمبو إثر هجمة فردية رائعة، وسدد في الزاوية اليسرى السفلى للحارس لوكا زيدان، والذي تصدّى لها ببراعة وحرمه من هزّ الشباك، تحت أعين والده النجم زين الدين زيدان، الذي حضر في المدرجات مجدداً بعد المباريات الثلاثة السابقة في دور المجموعات.

ومن ضربة ركنية عند الدقيقة الـ27، هدد المدافع أكسل توانزيبي مرمى الجزائر، حين ارتقى لكرة عرضية، وسدد كرة برأسه جانبت القائم الأيسر بقليل، في حين لم تشهد الدقائق الأخرى أيّ خطورة تُذكر ليُطلق الحكم محمد معروف صفارة نهاية الحصة الأولى. وخلال الشوط الثاني حاول منتخب الجزائر فك شفرة دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية، عبر تسديدة رائعة من النجم رياض محرز عند الدقيقة الـ60، لكن الركلة الحرّة التي نفذها مرّت فوق العارضة بقليل، قبل أن تلوح فرصة جديدة للتسجيل عند الدقيقة الـ83 عن طريق إبراهيم مازة، لكن رأسيته ذهبت بجوار القائم الأيمن.

وبعد 90 دقيقة سلبية اتجه الطرفان إلى شوطين إضافيين، شهدا فرصتين خطيرتين متتاليتين عند الدقيقة الـ110، حين سدد في المرة الأولى فارس شايبي كرة من داخل منطقة الجزاء، تعامل معها الحارس ليونيل مباسي ببراعة، ليعود للظهور مجدداً في لقطة بغداد بونجاح، لكن هذا الصمود لم يستمرّ، إذا استطاع بولبينة تسجيل هدف التأهل القاتل، عند الدقيقة الـ119 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة الـ113 بدلاً من شايبي.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه، بعدما حصد التاج القاري في عام 1990، خلال حقبة العديد من الأساطير بينهم رابح ماجر، وفي 2019 مع محرز، وسفيان فيغولي، وياسين براهيمي، وإسلام سليماني، ورايس مبولحي، ويوسف بلايلي، وآخرين، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي. على الجانب الآخر، ورغم الخروج، أكدت الكونغو الديمقراطية أنّها باتت رقماً صعباً في سماء الكرة الأفريقية، بعدما احتلّت المركز الثاني خلف السنغال في دور مجموعات تصفيات مونديال 2026، ثم خاضت ملحقاً صعباً تفوّقت خلاله على الكاميرون بنتيجة 1-0، ثم على حساب نيجيريا بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل 1-1، لتبلغ بذلك الملحق العالمي، حيث ستلاقي المنتخب الفائز من مواجهة جامايكا وكالدونيا الجديدة، والفائز على أثرها سيحضر في نسخة الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.