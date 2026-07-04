الجزائر تبحث عن مدرب.. أفريقي المرشح الأبرز لخلافة بيتكوفيتش

- بعد خروج الجزائر من دور الـ16 في المونديال، يبحث الاتحاد الجزائري عن مدرب جديد ليحل محل فلاديمير بيتكوفيتش، الذي أثارت اختياراته التكتيكية علامات استفهام، خاصة بعد الخسارة أمام سويسرا 0-2. - الاتحاد الجزائري يتواصل مع إريك شيل، مدرب نيجيريا، الذي نجح في إعادة التوازن لفريقه ويمتلك خبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، بالإضافة إلى معرفته بالبيئة الجزائرية من خلال تجربته السابقة مع مولودية وهران. - شيل يتميز بقدرته على التعامل مع النجوم وتقديم كرة هجومية فعالة، مما يجعله مرشحاً قوياً لقيادة المنتخب الجزائري في المرحلة المقبلة.

بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم التفكير في المرحلة المقبلة، بعد الخروج على يد سويسرا من دور الـ16 في المونديال بالخسارة 0-2، حيث يبحث الجزائريون عن مدرب جديد ليخلف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش رغم أن الأخير كان قد جدّد عقده قبل نحو شهر لمدة عامين.

وأثار قرار التجديد آنذاك نقاشاً واسعاً، في وقت كان فيه المدرب السويسري لا يزال مطالباً بإثبات قدراته خلال المونديال. ورغم أن "محاربي الصحراء" عبروا دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخهم، مستفيدين أيضاً من نظام البطولة الجديد الذي وسع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً ومنح فرصة إضافية لأفضل أصحاب مركز ثالث، فإن شعوراً بالخيبة ظل حاضراً في الجزائر.

وباحتلاله المركز الثالث في مجموعته، تفادى المنتخب الجزائري مواجهة إسبانيا، ليجد نفسه أمام سويسرا في قرعة بدت أكثر رحمة على الورق. لكن رجال بيتكوفيتش لم ينجحوا في مجاراة المنتخب السويسري على أرض الملعب، وخسروا بهدفين دون مقابل. وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بعض اختيارات المدرب أثارت علامات استفهام، ولا سيما شروعه في اللقاء من دون مهاجم صريح مع عدم استدعائه للنجم بغداد بونجاح، وهي خطوة قال لاعب سويسرا يوهان مانزامبي، إنها فاجأتهم في المباراة، بحسب تصريحاته للصحافيين عقب اللقاء.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الجزائري لا يستبعد أي سيناريو، وقد تواصل بالفعل مع المالي إريك شيل، مدرب منتخب نيجيريا منذ عام 2025، خصوصاً بعد نجاح المدرب البالغ من العمر 48 عاماً، في تغيير الكثير من ملامح منتخب نيجيريا وشخصيته منذ توليه المهمة، وبعد إخفاق "النسور الخضراء" في بلوغ كأس العالم عقب خسارتهم بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، نجح المدرب المولود في أبيدجان في إعادة التوازن للفريق، قبل أن يقوده إلى المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

ويمتلك شيل معرفة عميقة بكرة القدم الأفريقية، بعدما قاد مالي إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، ويعرف أيضاً البيئة الجزائرية جيداً نتيجة تجربته السابقة مع مولودية وهران، قبل انتقاله لتدريب نيجيريا، فضلاً عن أنه كان يمتلك قدرة على التعامل مع النجوم مثل فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، إلى جانب شخصيته ورغبته في تقديم كرة هجومية فعالة، قد تشكل عناصر مهمة، في حال تطوُّر الاتصالات بين الطرفين إلى خطوة أكثر جدية.