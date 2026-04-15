الجزائري مازة خيار غوارديولا لتعويض البرتغالي برناردو سيلفا

- حدد مانشستر سيتي إبراهيم مازة كبديل محتمل لبرناردو سيلفا، حيث يعتبره بيب غوارديولا أولوية لتعزيز خط الوسط الهجومي بعد أداء مميز في ألمانيا وكأس أمم أفريقيا. - يتمتع مانشستر سيتي بأفضلية في التعاقد مع مازة بفضل علاقته الجيدة مع وكالة اللاعب، رغم المنافسة الشديدة من أندية أخرى، وقد يرتفع سعره إلى أكثر من 40 مليون يورو. - برناردو سيلفا، الذي تراجع أداؤه الهجومي، يقترب من نهاية عقده مع مانشستر سيتي، مما يدفع النادي للتفكير في بدائل لتعويضه.

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي حددت الجزائري إبراهيم مازة (20 عاماً)، لتعويض رحيل البرتغالي برناردو سيلفا عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل. ويرحب مدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا، بالتعاقد مع اللاعب الجزائري الدولي إبراهيم مازة ويعتبره أولوية النادي لهذا المركز. وقدّم لاعب خط الوسط الهجومي موسماً استثنائياً في ألمانيا، وكان أحد أبرز لاعبي منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة. وهناك منافسة على ضمه، لكن اللاعب الجزائري يبقى الخيار الأول لمانشستر سيتي، ومن الواضح أنه يتقدم في المنافسة على عديد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويرتبط إبراهيم مازة بعقد حتى عام 2028، وهو يقدم موسماً ناجحاً مع باير ليفركوزن، حيث سجل خمسة أهداف وصنع ستة في 37 مباراة، ليُثبت نفسه نجماً صاعداً يستحق المتابعة في ألمانيا. وقد انضم إلى باير ليفركوزن مقابل 12 مليون يورو قبل أقل من عام، ومن الممكن أن يرحل هذا الصيف مقابل أكثر من 40 مليون يورو. وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي يتمتع بأفضلية كبيرة في هذا الملف، وهي علاقته الجيدة مع وكالة اللاعب، حيث تمثل هذه الوكالة نفسها المهاجم المصري عمر مرموش، الذي انضم إلى الفريق الإنكليزي في شتاء 2025. وبعد رياض محرز وريان آيت نوري، قد يضم بيب غوارديولا لاعباً جزائرياً آخر إلى فريقه.

وتقترب مسيرة برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي من نهايتها مع انتهاء عقده هذا الصيف. وخسر لاعب خط وسط موناكو السابق، الذي كان ركيزة أساسية في تشكيلة بيب غوارديولا لسنوات، بريقه وتأثيره على أداء "السيتي" تدريجياً. يُذكر أن برناردو سيلفا، البالغ من العمر 31 عاماً، أصبح أقل لياقة بدنية، وفي نظام غوارديولا الذي يتطلب نشاطاً متواصلاً، يصعب عليه إحداث تأثير حقيقي في الهجوم.

وبينما يُشرك بيب غوارديولا بانتظام اللاعب البرتغالي الذي أصبح مؤخراً اللاعب البرتغالي الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بانتظام هذا الموسم، إلا أن إحصائياته الهجومية بعيدة كل البعد عن أفضل سنواته في إنكلترا. ففي 44 مباراة خاضها، لم يُسهم بشكل مباشر إلا في ثمانية أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط وصنع خمسة. وبطبيعة الحال، يفكر مانشستر سيتي بالفعل في الخطوة التالية وكيفية تعويض اللاعب الدولي البرتغالي (107 مباريات دولية، 14 هدفاً).