الجزائري كبال يثأر من مرسيليا والمغربي شعيرة يُهدي أوفييدو أملاً

- أحرز إيلان كبال هدفاً حاسماً في الدقيقة 90 ليمنح باريس أف.سي تعادلاً مثيراً 2-2 أمام أولمبيك مرسيليا، بعد تأخرهم 0-2، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في 19 مباراة، في مباراة كانت لها أهمية خاصة لكبال الذي نشأ في مرسيليا. - في الدوري الإسباني، قاد المغربي إلياس شعيرة فريقه أوفييدو للفوز 1-0 على جيرونا، مسجلاً هدفه الثاني في 17 مباراة، مما أعاد الأمل لفريقه في صراع تفادي الهبوط. - سجل المغربي يانيس بقراوي ثنائية من ركلتي جزاء في فوز إستوريل 4-2 على سانتا كلارا في الدوري البرتغالي، ليصل إلى 15 هدفاً في 20 مباراة، بينما ساهم التونسي وجدي الساحلي بثنائية في فوز رادنيتشكي 3-1 في الدوري الصربي.

سجّل نجم منتخب الجزائر، إيلان كبال (27 عاماً)، هدفاً متأخراً أهدى فريقه باريس أف.سي، تعادلاً في طعم الانتصار في مواجهة أولمبيك مرسيليا بنتيجة (2ـ2)، اليوم السبت، في الأسبوع 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد أن كان فريقه متأخراً في النتيجة (0ـ2)، ولكن هدفه الذي سجله من ركلة جزاء كان حاسماً، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال 19 مشاركة.

BUT D’ILAN KEBBAL A LA 90EME !!! 🇩🇿🪄



Quel saison de l’Algérien !!!

pic.twitter.com/DTBeJhnM3X — Shanksuu. 🇩🇿⏳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #23Rotterdam (@Shemsou_23) January 31, 2026

وكانت قصة كبال مع مرسيليا، حاضرة في معظم الصحف الفرنسية المختصة قبل ضربة بداية اللقاء، بما أنه نشأ في نادي الجنوب الفرنسي، ولكنه لم يتمتّع بفرصة مع الفريق الأول، ليرحل ويخوض تجارب ساعدته على إظهار حقيقة مستواه، ولهذا فإن المباراة كانت مختلفة بالنسبة إليه، قبل أن يترك بصمته بهدف في الوقت الحاسم، ويمنح فريقها نقطة، كان يبدو من شبه المستحيل الحصول عليها بعد سيطرة مرسيليا طوال 75 دقيقة.

وفي الدوري الإسباني، سجل المغربي إلياس شعيرة (24 عاماً)، هدف فريقه أوفييدو الوحيد، ليقوده إلى الانتصار على جيرونا 1ـ0، في الأسبوع 20 من الدوري الإسباني ويهز شباك الحارس السابق لنادي برشلونة، تير شتيغن، ملحقاً به الخسارة الأولى مع فريقه الجديد، وهذا الهدف هو الثاني في رصيد اللاعب المغربي خلال 17 مشاركة مع الفريق، وأعاد الهدف الأمل إلى أوفييدو في صراع تفادي الهبوط بما أنه يحتل المركز قبل الأخير، وقاده إلى أول انتصار بعد 16 مباراة توالياً.

أمّا في الأسبوع 20 من الدوري البرتغالي، فقد سجل المغربي يانيس بقراوي (24 عاماً)، ثنائية في لقاء فريقه إستوريل المنتصر على سانتا كلارا بنتيجة (4ـ2)، وأحرز المغربي الثنائية من ركلتي جزاء ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في 20 لقاء شارك فيها لحدّ الان، وينافس بقراوي على لقب الهدّاف والفارق 4 أهداف عن المتصدر فاجليس بافليديس مهاجم نادي بنفيكا، كما سجل الجزائري رفيق غيتان هدفاً في هذه المباراة لفريق أستوريل، صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وفي الأسبوع 21 من الدوري الصربي، سجل التونسي وجدي الساحلي ثنائية في لقاء فريقه رادنيتشكي كراغوبيفاتس، المنتصر بنتيجة (3ـ1) على إ.م.ت، وكان الهدف الثاني الذي سجله الساحلي تونسياً خالصاً، بما أنه من صناعة مواطنه لؤي بن حسين، ويحتل فريق رادنيتشكي، المركز السابع برصيد 30 نقطة على بعد 17 نقطة من المتصدر. وفي الدوري الإنكليزي، ساهم المصري محمد صلاح، بصناعة هدف في انتصار فريقه ليفربول على نيوكاسل بنتيجة (4ـ1).