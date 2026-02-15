- نادي دهوك يتعاقد مع الحارس الجزائري ليونارد عقون، ليصبح عدد الحراس الأجانب في الدوري العراقي أربعة، وهو رقم قياسي جديد. - عقون لديه خبرة مع أندية كبيرة مثل باريس سان جيرمان، حيث تدرب مع نجوم مثل زلاتان إبراهيموفيتش، وشارك في لحظات طريفة ومشجعة خلال التدريبات. - الدوري العراقي يشهد تعزيزاً غير مسبوق في مركز حراسة المرمى، مع انضمام حراس أجانب مثل الكرواتي أنطونيو توتا والأردني محمد العمواسي والسوري إبراهيم عالمة.

تعاقد نادي دهوك رسمياً، اليوم الأحد، مع حارس المرمى الجزائري ليونارد عقون (28 عاماً) لتعزيز صفوف الفريق، ليرتفع عدد الحراس الأجانب المحترفين إلى أربعة، وهو رقم قياسي يشهده الدوري العراقي للمرة الأولى في تاريخه.

ولعب عقون مع عدة أندية، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث خاض التدريبات مع الفريق الأول رفقة العديد من النجوم، على رأسهم الدولي السويدي السابق، زلاتان إبراهيموفيتش. وفي حوار سابق مع إذاعة "أر أم سي" الفرنسية، تحدث عقون عن موقف طريف صادفه مع النجم السويدي خلال التدريبات، وقال: "نعم لقد تدربت معه عندما كنت صغيراً (زلاتان). كنت من جيل 1997، مع كريستوفرين نكونكو (لاعب سابق في سان جيرمان) والعديد من اللاعبين الآخرين. لكن أكثر اللحظات الممتعة كانت مع جان كيفين أوغستين (لاعب سابق)، إذ كان زلاتان حاضراً مع الفريق الأول، بينما كنت أنا أخوض بعض التدريبات مع الفريق الأول".

وتابع: "كنا نتدرب مع الفريق الأول، وكان دائماً يعطي الملاحظات والتوجيهات. كنت أحاول تقديم أفضل ما لدي، وكانت التجربة رائعة. أتذكر موقفاً مضحكاً، عندما سأل زلاتان كريستوفرين عن عمره، فأجاب 17 سنة، فرد زلاتان قائلاً إنه عندما كان في مثل عمره، كان نجماً حقيقياً. كانت لحظة مضحكة جداً، لكنها كانت أيضاً طريقة لتشجيعنا".

وشهدت صفوف أندية الدوري العراقي لكرة القدم هذا الموسم، تعزيزاً غير مسبوق لمركز حراسة المرمى، حيث ضم نادي نفط ميسان، الحارس الكرواتي أنطونيو توتا، بينما انتقل الحارس الأردني محمد العمواسي إلى نادي النجف، والحارس السوري إبراهيم عالمة، إلى نادي الغراف.