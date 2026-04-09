الجزائري شايبي يحصد ثمار تألقه مع فرانكفورت

أصبح نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، فارس شايبي (23 عاماً)، مرشحاً للرحيل عن فريق فرانكفورت الألماني بنهاية الموسم الحالي، وجلب تألق لاعب تولوز الفرنسي سابقاً، اهتمام عديد الأندية، كما أنه أصبح يمثل حلاً لفريقه من أجل حصد مكاسب مالية في الميركاتو الصيفي المقبل.

فبحسب تقارير من صحيفتي "بيلد" و"كيكر"، الألمانيتين، أمس الأربعاء، يُعتبر لاعب خط الوسط الهجومي، مرشحاً جدياً للانتقال هذا الصيف، وبعد انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت عام 2023، ربما يُغادر اللاعب الدولي الجزائري الدوري الألماني، مما يسمح للنادي بتحقيق التوازن المالي مع ربح كبير. ويريد النادي الألماني استغلال توهج لاعبه الجزائري واستغلال الفرصة، خاصة وأنه سيكون حاضراً في كأس العالم المقبلة ما قد يُساهم في رفع أسهمه أكثر.

ولاستغلال موهبته الإبداعية، لا ينوي النادي الألماني التخلي عنه بثمن بخس، وقد حدد سعره المطلوب بحوالي 25 مليون يورو. وتراقب العديد من الأندية الأوروبية، وخاصة في إنكلترا وإيطاليا، وضع اللاعب الدولي الجزائري عن كثب، إذ تجعله مهاراته المتعددة وإمكاناته الكبيرة، أحد أبرز الأهداف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان النادي الألماني قد دفع مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي تولوز من أجل التعاقد مع شايبي، ولهذا فإنه سيحقق مكاسب كبيرة من رحيله في الصيف المقبل.

وشهد مستوى اللاعب الجزائري تحسناً في الموسم الحالي، فبعد بداية تجربة صعبة في الدوري الألماني، حيث كانت مساهماته التهديفية ضعيفة، نجح في الانسجام مع طريقة لعب فريقه وبالتالي فرض نفسه أساسياً باستمرار مودعاً المرحلة الصعبة. وخلال الموسم الحالي، شارك في 32 مباراة في كل المسابقات منها 22 لقاء في الدوري الألماني و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا. وسجل 3 أهداف وصنع 10 أهداف، وهي أرقام ترفع أسهمه بشكل كبير.

كما أن مشاركات شايبي المستمرة مع فريقه، منحته وضعاً جيداً في حسابات مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي بات يعتمد عليه أساسياً باستمرار في المباريات الأخيرة، ولهذا فإن شايبي حصد ثمار تألقه مع فريقه الألماني في انتظار معرفة اسم الفريق الذي سينضمّ إليه. وقد أشار موقع ترنسفيرماركت أن أندية: كومو الإيطالي وليون الفرنسي وبرنتفورد الإنكليزي، مهتمة بالتعاقد معه وقد تنضمّ فرق أخرى إلى قائمة المنافسة على التعاقد معه.