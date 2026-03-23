الجزائري رباش يخطف الأضواء في الليغا ويقود تألق العرب في أوروبا

- تألق الجزائري عبد الرحمن رباش مع ألافيس في الدوري الإسباني، حيث ساهم في ريمونتادا مثيرة ضد سيلتا فيغو بتسجيله الهدف الحاسم وصناعة هدف آخر، مما أبرز مهاراته الفردية. - في الدوري الإنجليزي، سجل المغربي شمس الدين طالبي هدف التعادل لسندرلاند ضد نيوكاسل، مما رفع رصيده إلى أربعة أهداف وأثبت جدارته كلاعب أساسي في الفريق. - شهدت الدوريات الأوروبية الأخرى تألقاً لافتاً للاعبين العرب، مثل الجزائري عبد القاهر قادري والمغربي زكرياء الواحدي والمصري إبراهيم عادل، مما يعكس الحضور القوي للاعبين العرب.

فرض الجزائري عبد الرحمن رباش (27 عاماً) نفسه أحد نجوم مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن قاد ريمونتادا فريقه ألافيس، الذي قلب تأخره (0ـ3) إلى انتصار (4ـ3) على سيلتا فيغو الأحد، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الملاعب الأوروبية. وشارك رباش بديلاً في الشوط الثاني، فصنع الهدف الثالث ثم أضاف الهدف الرابع والحاسم. وجمع الهدف بين الأهمية بما أنه منح الفريق نقاط الانتصار، وكذلك الروعة فقد تحقق بعد مجهود فردي مميز، كشف من خلاله رباش عن مستواه الجيد.

كما سجل المغربي، شمس الدين طالبي، هدف التعادل لفريقه سندرلاند في مرمى نيوكاسل في منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم، قبل أن يُضيف فريقه هدفاً ثانياً في آخر الدقائق، لينتصر في النهاية (2ـ1)، ورفع طالبي رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري الإنكليزي، وقد فرض نفسه أساسياً في صفوف الفريق في المباريات الأخيرة.

⚽🔥 شمس الدين طالبي يعيد الديربي إلى نقطة الصفر!

المغربي يعدل النتيجة لصالح سندرلاند.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/x3QeqokU61 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 22, 2026

وكانت الأهداف العربية حاضرة في الدوري البلجيكي، بداية بالجزائري عبد القاهر قادري، الذي سجل هدفاً في مباراة فريقه غينت المنتصر 3ـ1 على دندر. وسجل قادري هدف فريقه الثاني في المواجهة، وهو الهدف الثاني أيضا في رصيده في الموسم الحالي. كما أحرز المغربي، زكرياء الواحدي هدفا في لقاء فريقه غنك المتعادل مع لالوفيير بنتيجة (5ـ5)، ليصل إلى الهدف السابع في رصيده. ويوجد الواحدي في قائمة منتخب المغرب، التي اختارها المدرب الجديد، محمد وهبي.

وفي الدوري الدنماركي، سجل المصري إبراهيم عادل، هدفه الأول مع فريق نورشيلاند، الذي حقق انتصاراً بنتيجة (2ـ0) على سونيوسك في الأسبوع الثاني من مرحلة التتويج. وهي المباراة الثالثة التي يُشارك فيها المهاجم المصري مع فريقه منذ رحيله من نادي الجزيرة الإماراتي ليترك أول بصماته مع الفريق مساهماً بشكل واضح في الانتصار.

كما أحرز العراقي، منتظر ماجد، هدفاً في لقاء فريقه هامباربي في كأس السويد أمام سيريوس، وقد تخطى فريقه عقبة هذا الدور بفضل ركلات الترجيح ليصل للقاء الختامي. ويغيب منتظر ماجد عن صفوف المنتخب العراقي خلال مباريات ملحق كأس العالم 2026. كما أنه لم يكن حاضراً في المباريات الأخيرة مع "أسود الرافدين" رغم مهاراته العالية.

وبدوره، ساهم المغربي إبراهيم صلاح في انتصار فريقه بازل على وينترثور في الدوري السويسري بنتيجة (2ـ0). وسجل المغربي ثلاثة أهداف في التجربة السويسرية حتى الآن، كما أنه يلعب أساسياً مع الفريق والتجربة تبدو ناجحة بالنسبة إليه، بعد أن عجز عن فرض حضور قوي في الدوري الفرنسي مع رين وكذلك بريست. ويحتل فريق بازل المركز الثالث في الترتيب.

2️⃣- 4️⃣ | Zakaria El Ouahdi a baladé tout le monde… y compris nous. 😅💨 #RALGNT pic.twitter.com/M8jJs73dQu — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 22, 2026