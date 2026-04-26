دخل نادي روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع هيلاس فيرونا لضمّ اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي (23 عاماً). وتشير التقارير إلى أنّ نادي العاصمة الإيطالية، قدّم عرضاً رسمياً بقيمة 10 ملايين يورو، مؤكداً بذلك نيّته إتمام الصفقة سريعاً، بحسب معلومات حصل عليها موقع أفريكا فوت، الذي يهتم بكرة القدم الأفريقية السبت.

ووفقاً للمصادر نفسها، تواصلت إدارة روما مباشرةً مع نظرائها في فيرونا. وأُبلغ اللاعب، من جانبه، بهذا الاهتمام الجاد من النادي الإيطالي. وتسير المفاوضات على نحوٍ إيجابي، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديَين حتّى الآن.

ولا يبدو أن روما هو النادي الوحيد الساعي لضمّ الظهير الأيمن الجزائري، إذ يجذب أيضاً أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها فيورنتينا في الدوري الإيطالي وريال بيتيس في الدوري الإسباني، ما قد يُزيد من حدة المنافسة في الأسابيع المقبلة، خاصة في حال نجح في إثبات مستواه الجيّد خلال آخر مباريات الكالتشيو في الموسم الحالي. وقد تبدي أندية أخرى، رغبتها في التعاقد مع النجم الجزائري، خاصة وأن الفرق تبحث عن لاعبين بخصال بلغالي الذي يساهم هجومياً باستمرار.

ويُفسّر هذا الاهتمام المتزايد، بنجاح بلغالي في معظم المباريات وتقديم مستويات جيدة، إذ رسّخ مكانته ظهيراً أيمن فعّالاً ومتميزاً خلال لعبه في الدوري الإيطالي مع فيرونا، وقد شارك هذا الموسم 22 مباراة، سجل خلالها هدفين. وقبل انتقاله إلى إيطاليا، شارك أيضاً في 3 مباريات في الدوري البلجيكي الممتاز.

وانضمّ اللاعب إلى نادي كي في ميشيلين صيف 2025 مقابل حوالى مليونَي يورو، بعد فترة قضاها في نادي لوميل. وفي بداية مسيرته الكروية، تدرّج في عدة أكاديميات أوروبية، منها أكاديمية شباب آيندهوفن، وأكاديمية شباب ليرس، وأكاديمية شباب زولته فاريغيم.