"الجاسوس" في ريال مدريد.. اسم مفاجئ في دائرة الاتهام

نجح مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، في تحديد هوية اللاعب الذي يُشتبه في وقوفه وراء تسريب ما يدور داخل غرف الملابس إلى وسائل الإعلام، وذلك في ظل سعي الجهاز الفني والإدارة لاحتواء التوترات التي ظهرت بين بعض نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن أربيلوا فوجئ بتسريب خبر المشادة التي اندلعت في إحدى الحصص التدريبية المغلقة بين الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني في التدريبات المغلقة، رغم أن المدرب يعرف تماماً عدم وجود أي شخص من خارج النادي في تلك اللحظة، الأمر الذي دفعه إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل أسوار الفريق الملكي، حتى يشاهد ما يفعله جميع اللاعبين، بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين الثنائي.

وتابعت قائلة إن أربيلوا توصل إلى قناعة تامة بأن من يسرب الأخبار ويعمل "جاسوساً" داخل أسوار نادي ريال مدريد هو داني سيبايوس، لأنه يُريد الانتقام من المدرب الذي رفض إدخاله إلى قائمته الأساسية، وأجلسه على مقاعد البدلاء، ما جعل قائد خط الوسط يعمل على نقل ما يحدث داخل غرفة خلع الملابس إلى وسائل الإعلام.

وأوضحت أن داني سيبايوس يعلم جيداً بأن مدرب ريال مدريد اكتشف ما يقوم به، بل وصل الأمر بألفارو أربيلوا إلى كتابة تقرير لإدارة الفريق الملكي، يطلب فيها العمل على إيجاد مخرج في سوق الانتقالات الصيفية لقائد خط الوسط، الذي يمتلك عقداً حتى صيف 2027، من أجل الاستفادة من الأموال في حسم صفقات أخرى في "الميركاتو" القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن أربيلوا رفض الحديث مع داني سيبايوس خلال الأيام الماضية، وطلب من القائمين على ريال مدريد منع اللاعب من دخول غرف خلع الملابس، وعدم حضوره إلى التدريبات، لأنه أصبح ينقل كل ما يحدث إلى وسائل الإعلام التي لعبت دوراً سلبياً في إثارة المشاكل بين نجوم الفريق الملكي.