- احتفلت جماهير الأردن بفوز منتخبها على مصر في كأس العرب 2025 بأداء رقصات "التّهجين" الشعبية، التي تعكس التراث البدوي الأردني وتاريخ البلاد. - "التّهجين" هو فن بدوي أصيل نشأ مع رحلات البدو، ويشمل أشعاراً وعبارات تاريخية، وتشارك فيه فرقة فنية لنشر عادات الشعب الأردني. - منتخب الأردن يقدّم أداءً مميزاً في البطولة، بعد تأهله لمونديال 2026 ووصوله لنهائي كأس آسيا 2023، وتستضيف قطر البطولة بمشاركة 16 منتخباً.

احتفلت جماهير منتخب الأردن لكرة القدم على طريقتها الخاصة بعد انتصار منتخبها الكبير على نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025. ورصد "العربي الجديد" احتفالات الجماهير الأردنية بأداء عدد من الرقصات الشعبية التي تُدعى "التّهجين"، اشتركت فيها الجماهير مع أعضاء من فرقة فنية متخصصة، فخطفت أنظار المتابعين بعدما ردّدت عبارات من التراث الأردني الأصيل.

ويُعدّ "التّهجين" فناً أردنياً بدوياً أصيلاً، نشأ مع رحلات البدو على ظهور الإبل، ويشمل كثيراً من الأشعار والعبارات التي تُشير إلى تاريخ البلاد، وإلى خصوصية الترحال، أو أجواء السّمر. وأكد أحد أعضاء الفرقة الفنية التي تشارك عادةً في احتفالات الجماهير الأردنية في المناطق الخاصة بالمشجعين أن الفرقة تسعى لنشر عادات الشعب الأردني والتأكيد عليها، وأنها تستثمر مباريات كرة القدم في البطولة العربية لفعل ذلك.

ويُقدّم منتخب الأردن مستوى مميزا خلال بطولة كأس العرب 2025 بعدما استطاع أن يبلغ مونديال 2026 الذي سيُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو الذي كان قد وصل أيضاً إلى نهائي كأس آسيا 2023، وخسر في النهائي أمام قطر. وتستضيف دولة قطر كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

