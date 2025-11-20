- أشاد محمد التيمومي، أسطورة كرة القدم المغربية، بتتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، معتبرًا إياه إنجازًا مستحقًا بفضل أدائه المتميز مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. - أكد التيمومي أن حكيمي ليس فقط لاعبًا متألقًا بل نموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة، مشيدًا بشخصيته القيادية والتزامه داخل وخارج الملعب، مما يجعله قدوة للشباب. - تتويج حكيمي يمثل فخرًا للمغاربة، حيث حقق إنجازات بارزة في 2025، منها الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان والمساهمة في تأهل المغرب لكأس العالم 2026.

أكد أسطورة كرة القدم المغربية، محمد التيمومي (65 سنة)، نجم المنتخب المغربي السابق، أن تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 هو إنجاز مستحق بكل المقاييس، معتبراً أن ما يقدمه مدافع باريس سان جيرمان داخل الملعب يجعله "الأفضل بلا منازع" على الساحة الأفريقية.

وسبق أن تُوج التيمومي بالكرة الذهبية الأفريقية عام 1985، وكان ثاني مغربي ينال الجائزة بعد الراحل أحمد فراس عام 1975، ثم جاء بعدهما بادو الزاكي عام 1986 ومصطفى حجي في 1998، وأخيراً أشرف حكيمي عام 2025، والذي يعد أول مدافع في تاريخ القارة ينالها.

وفي تصريح خصّ به "العربي الجديد"، قال التيمومي: "أشرف حكيمي يستحق الجائزة عن جدارة واستحقاق. الحقيقة أنه ليس هناك من هو أفضل منه حالياً في أفريقيا، سواء من حيث المستوى أو الاستمرارية أو التأثير في المباريات". وأضاف أسطورة المنتخب المغربي قائلاً: "لو كانت الجائزة منصفة العام الماضي أيضاً، لكان من الطبيعي أن يفوز بها حكيمي. فقد قدم موسماً كبيراً في 2024، سواء مع باريس سان جيرمان أو المنتخب المغربي، لكنه لم ينل ما يستحقه آنذاك".

وشدد التيمومي على أن كرة القدم المغربية تعيش فترة ذهبية بفضل حضور العديد من النجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى، قائلاً: "الكرة المغربية تستحق المزيد من الجوائز، ولدينا لاعبون قادرون على المنافسة على أعلى المستويات. حكيمي ليس مجرد لاعب متألق، بل هو نموذج يُحتذى به للأجيال القادمة". كما أشاد التيمومي أيضاً بشخصية حكيمي ودوره القيادي داخل المنتخب المغربي، موضحاً: "حكيمي لاعب يضيف الكثير داخل الملعب وخارجه. لديه شخصية البطل، والتزامه وانضباطه يجعلان منه قدوة لكل لاعب شاب. تتويجه اليوم هو ثمرة عمل متواصل، ويستحق كل التحية".

وختم التيمومي حديثه بتأكيد أن تتويج حكيمي يمثل فخراً لكل المغاربة، وقال: "نبارك لأشرف من القلب، ونفخر به وبكل ما يقدمه. هو صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية، وما زال أمامه الكثير ليحققه". وحقق نجم باريس سان جيرمان عدة إنجازات في عام 2025، أبرزها الفوز مع النادي الباريسي بلقب البطولة الكبرى في القارة العجوز، وهي دوري أبطال أوروبا، بخلاف الفوز بكل البطولات في فرنسا (الدوري والكأس والسوبر)، كما ساهم مع المغرب في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.