التونسي نادر الغندري يخطف الأنظار.. هدية خاصة لمشجع

- لفت نادر الغندري، مدافع منتخب تونس، الأنظار بعد تقديمه هدية خاصة لمشجع عقب التعادل مع تنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث التقطت الكاميرات لحظة تقديمه الهدية لصديق فرنسي وصانع محتوى. - الغندري، أحد نجوم فريق المدرب سامي الطرابلسي، يستعد لمواجهة صعبة في دور الـ16 ضد مالي، بعد أن التقط صورة مع المشجع وتوجه إلى حافلة المنتخب. - وُلد الغندري في 1995 وبدأ مسيرته في باريس، متنقلاً بين أندية محلية قبل العودة لتونس والاحتراف في الإمارات وروسيا.

خطف مدافع منتخب تونس، نادر الغندري (30 عاماً)، الأنظار إليه بقوة، بعدما قدّم هدية خاصة لمشجع، عقب نهاية المواجهة، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب.

ورصدت كاميرا "العربي الجديد" تقديم نادر الغندري هدية لمشجع، في أثناء مروره في المناطق الخاصة بمنطقة الإعلاميين، إذ اتضح أنّه أحد صنّاع المحتوى في فرنسا، ويعد صديقاً لمدافع منتخب تونس، الذي يُعتبر أحد أبرز نجوم كتيبة المدرب سامي الطرابلسي، التي تمنّي نفسها بالذهاب بعيداً في المسابقة القارية.

وبعد تقديم الغندري هديته للمشجع، التقط صورة معه، قبل أن يغادر المنطقة، ويتوجه إلى حافلة منتخب تونس، المتوجهة إلى الفندق الخاص بها في العاصمة المغربية الرباط، إذ ينتظر المدافع العمل على تحضير نفسه جيداً، خلال الأيام المقبلة، لأنّه سيواجه امتحاناً صعباً للغاية في كأس أمم أفريقيا، مع المواجهة الصعبة التي تنتظره ورفاقه في دور الـ16 ضد منتخب مالي.

ويُذكر أن نادر الغندري ولد في 18 فبراير/ شباط عام 1995، وبدأ رحلته في كرة القدم مع عدد من الأندية، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، ليتنقل بعدها بين عدد من الأندية المحلية، قبل أن يعود إلى تونس، من بوابة النادي الأفريقي، وغادر بعدها إلى نادي عجمان الإماراتي، إلا أنه سافر بعدها إلى روسيا، للاحتراف في نادي أحمد غروزني عام 2024.