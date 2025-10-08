التونسي جردة يرفض عرضاً مغربيّاً و"العربي الجديد" يكشف السبب

- تلقّى المدرب التونسي لسعد جردة الشابي عرضاً من نادي أولمبيك آسفي المغربي، لكنه اعتذر مفضلاً الراحة في تونس بعد تجربته مع الرجاء البيضاوي، حيث يدرس مقترحات أخرى من تونس وليبيا والخليج العربي. - جردة يتمتع بسمعة طيبة في المغرب بعد قيادته الرجاء البيضاوي لتحقيق لقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال في 2021، وتدريبه الدفاع الحسني والمنستيري والنجم الساحلي. - رغم إقالته المفاجئة من الرجاء، ساهم جردة في تحسين نتائج الفريق، مما دفع أولمبيك آسفي للتفاوض معه لقيادة الفريق.

تلقّى المدرب التونسي، لسعد جردة الشابي (64 سنة)، عرضاً رسمياً من نادي أولمبيك آسفي المغربي، ضمن رحلة البحث عن بديل للمدير الفني، لأمين الكرمة، الذي غادر مهامه في الأيام الماضية، بينما يستعد النادي لمنافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، الأربعاء، فإن جردة اعتذر بشكل رسمي من إدارة أولمبيك آسفي، وعبر عن عدم استعداده لدخول تجربة جديدة في الوقت الحالي، مضيفاً أنه يريد قسطاً من الراحة في تونس إلى جانب عائلته، واسترجاع الأنفاس، بعد نهاية تجربته الأخيرة مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي. ويُفضل جردة البقاء حالياً من دون التوقيع لأي فريق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة، خصوصاً أنه يملك بعض المقترحات الأخرى من تونس وليبيا والخليج العربي، ويرى أنّ الوقت لم يحن حتى الآن للدخول في محطة تدريبية جديدة.

ويملك جردة سمعة طيبة في المغرب، بعدما قاد الرجاء البيضاوي إلى تحقيق لقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال سنة 2021، في تجربة تاريخية فتحت له تدريب نادٍ مغربي آخر وهو الدفاع الحسني، خلال موسم 2022-2023، كما قاد المنستيري إلى حصد اللقب الأول في سجله، عندما فاز بكأس تونس عام 2021، وكان له محطة تونسية أخرى في النجم الساحلي العريق، سنة 2022.

وعاد جردة في الموسم الماضي إلى نادي الرجاء، وساهم في تطوير نتائج الفريق في الأسابيع الأخيرة من منافسات الدوري المغربي، قبل أن يقرر مجلس الإدارة إقالته بشكل مفاجئ مع بداية العام الحالي، ما أعطى الفرصة لأولمبيك آسفي للتفاوض مع المدرب الذي يحمل الجنسية النمساوية، بهدف قيادة الفريق.