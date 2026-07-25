التونسي العاشوري ينضم إلى سان دييغو الأميركي

- أعلن نادي إف سي سان دييغو الأميركي عن تعاقده مع اللاعب التونسي إلياس العاشوري لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2029، قادماً من نادي إف سي كوبنهاغن الدانماركي، وسيتم تقديمه للجماهير قبل مباراة الفريق ضد نادي دالاس. - إلياس العاشوري، ذو الخبرة الواسعة في المنافسات الأوروبية والدولية، يُعتبر إضافة قوية لفريق سان دييغو، ويعكس التعاقد التزام النادي ببناء فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات. - العاشوري، المولود في فرنسا، لعب 33 مباراة دولية مع منتخب تونس وسجل أربعة أهداف، وشارك في كأس العالم، ويستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي.

سيخوض اللاعب الدولي التونسي إلياس العاشوري، تجربة جديدة هذه المرة في منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما أعلن نادي إف سي سان دييغو الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب التونسي، قادماً من نادي اف سي كوبنهاغن الدانماركي.

وذكر النادي أنه تعاقد مع اللاعب بعقد مدته ثلاثة مواسم حتى عام 2029، إذ سيقدم النادي لاعبه الجديد الى الجماهير الأحد على ملعب "سنابدراجون" قبل مباراة الفريق ضد نادي دالاس في منافسات البطولة المحلية.

وقال المدير الرياضي لسان دييغو تايلر هيبس للموقع الرسمي للنادي: "يسعدنا انضمام إلياس إلى نادي سان دييغو، إنه لاعب ذو خبرة واسعةٍ في المنافسة على أعلى المستويات، سواء في البطولات الأوروبية للأندية أو على الصعيد الدولي، ونحن على ثقة بأنه سيشكل إضافة قوية لفريقنا". وتابع هيبس "يعكس هذا التعاقد التزامنا المستمر ببناء فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات، ونتطلع إلى دمج إلياس في بيئتنا".

ويعتبر العاشوري من بين اللاعبين مزدوجي الجنسية في المنتخب التونسي، إذ ولد في سان دوني بفرنسا، وتلقى تكوينه في أكاديميات أولمبيك ليون وسانت إتيان الفرنسيين. ولعب العاشوري 33 مباراة دولية مع منتخب تونس سجل خلالها أربعة أهداف. وكان شارك في المباريات الثلاث في الدور الأول لكأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي شهدت هزائم قاسية لمنتخب "نسور قرطاج".

ولعب إلياس العاشوري لثلاثة مواسم مع كوبنهاغن الدانماركي، بعدما انضم إليهم منذ عام 2023 في صفقة بميركاتو الصيف، إذ خاض اللاعب التونسي 117 مباراة مع كوبنهاغن الدانماركي في جميع المسابقات، شهدت تسجيله لـ 12 هدفاً، ليستعد لخوض تجربة جديدة ومختلفة في الدوري الأميركي، بحثاً عن مواصلة تألقه، بهدف تقديم الإضافة في صفوف منتخب تونس.