التوقف الدولي يخلط أوراق الأندية والنجوم

- شهد التوقف الدولي موجة إصابات أثرت على نجوم المنتخبات، مثل خواكين بانيتشيلي الذي أصيب في الرباط الصليبي، مما حرمه من المشاركة في كأس العالم 2026. - تلقى نادي برشلونة صدمة بإصابة رافينيا، مما سيبعده عن الملاعب خمسة أسابيع، وأصيب نوني مادويكي، مما يثير قلق مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا. - لم تقتصر الإصابات على المنتخبات الأساسية، حيث أصيب إيثان نوانيري، مما سيحرم أولمبيك مرسيليا من خدماته، وأصيب فيل فودن وعثمان ديمبيلي وديزيريه دوييه.

شهد التوقف الدولي الحالي، كثرة عدد الإصابات التي طاولت نجوم عديد المنتخبات، وتهدد الإصابات حسابات الأندية التي ستدخل المرحلة الحاسمة من الموسم، كما أنها قد تحرم بعض اللاعبين من المشاركة في كأس العالم 2026، باعتبار قرب انطلاق الحدث المرتقب خلال الصيف المقبل في كل من الولايات المتحدة وأميركا والمكسيك.

وطاولت الإصابات خلال التوقف الدولي الأخير مختلف المنتخبات، حيث تلقى خواكين بانيتشيلي صدمة قوية، فقد تلقى أول دعوة للمشاركة مع منتخب الأرجنتين، بعد تألقه مع فريق سترازبورغ الفرنسي، ولكن قبل أن يُشارك في أول مباراة أصيب خلال التدريبات. واتضح لاحقاً أنه يُعاني إصابة في الرباط الصليبي ومن ثم فقد أمله نهائياً في المشاركة في كأس العالم. وقد كسب اللاعب تعاطفاً كبيراً باعتبار أنه كان يتحفز إلى الظهور التاريخي إلى جانب نجوم بطل العالم 2022.

وقال اللاعب في منشور على منصات التواصل: "أحيانًا أجد صعوبة في فهم كيف يعمل مبدأ الجدارة أو الظلم؛ فالخط الفاصل بينهما يتغير باختلاف الظروف. لكنني متأكد من أنه إذا كنا نتحدث عن الجدارة، فلا أحد يستحق هذا. اليوم، أمرّ بفترة عصيبة للغاية، رغم أن العديد من الأهداف كانت تلوح في الأفق. مع ذلك، لطالما كنتُ شخصاً مثابراً، ولا أريد شفقة أحد. لحسن الحظ، لم أحصل على شيء مجاناً. أعرف من التجربة لذة بذل كل ما في وسعك وجني ثمار جهدك. ما زالت الحياة تُلهمني أحلاماً أسعى لتحقيقها. لن تُقدّمها لي، بل سأسعى إليها بالعمل الجاد. كما كنتُ دائماً. فلنستمتع بالحياة؛ فهي قصيرة. شكراً لكم جميعاً على كلماتكم الرقيقة".

وتلقى فريق برشلونة بدوره خبراً صادماً خلال التوقف الدولي لشهر مارس/آذار. فقد أصيب لاعبه البرازيلي رافينيا خلال مشاركته في اللقاء الودي أمام المنتخب الفرنسي. وسيغيب رافينيا عن الفريق لمدة خمسة أسابيع، وهي فترة سيخوض خلالها الفريق مباريات قوية في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، ولهذا سيحاول المدرب هانسي فليك إيجاد الحلول التي تساعد الفريق على تفادي تأثير غياب النجم البرازيلي عن صفوفه.

وأُجبر جناح المنتخب الإنكليزي، نوني مادويكي، على مغادرة الملعب مصابًا خلال مباراة ودية ضد أوروغواي، وغادر ملعب ويمبلي وهو يرتدي دعامة للساق. وأكد موقع غول بالنسخة الفرنسية، أن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يواجه ساعات من القلق بشأن لياقة مادويكي. وتعرض جناح أرسنال لاصطدام قوي مع رودريغو أغيري خارج منطقة جزاء أوروغواي بينما كان ينطلق من الجهة اليمنى ويستعد للتسديد. وتراجع أغيري للخلف واستعاد الكرة، لكن حركته أدت إلى سقوط مادويكي على الأرض، حيث تلقى العلاج من الفريق الطبي الإنكليزي. على الرغم من الصدمة الأولية، حاول الجناح الصمود حتى أصبح من الواضح أنه لا يستطيع الاستمرار، والإصابة قد تحرم فريقه من إضافته.

وسيكون نادي روما الإيطالي، محروماً من خدمات لاعبه البرازيلي ويسلي، الذي أصيب مع منتخب بلاده، وتنتظر الفريق مباراة قوية في الدوري الإيطالي أمام إنتر ميلان ويُعتبر ويسلي لاعباً مؤثراً في تشكيلة الفريق الإيطالي وغيابه سيكون مؤثراً في صراع الفريق من أجل الحصول على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم تقتصر الإصابات على المنتخبات الأساسية فقط، فقد اضطر إيثان نوانيري إلى مغادرة الملعب بعد وقت قصير من استئناف المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بين منتخب إنكلترا تحت 21 عامًا وأندورا. وشعر اللاعب الشاب بشد عضلي، وُصف في البداية بأنه طفيف. وتشير التقارير الأولية إلى أنها إصابة عضلية. ولم تُقدم أي تفاصيل إضافية في هذه المرحلة بشأن طبيعة الإصابة أو مكانها، وهو ما سيحرم نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي من خدمات لاعب مهم، الذي يطمح إلى كسب نقاط تحفز مدرب إنكلترا، توماس توخل إلى دعوته. وتعرّض عدد من اللاعبين لإصابات متفاوتة الخطورة، مثل الإنكليزي فيل فودن لاعب مانشستر سيتي وكذلك عثمان ديمبيلي وديزيريه دوييه لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، وكل لاعب منهم يُثير المخاوف بسبب إمكانية تعقد وضعهم الصحي لاحقاً.