التنس بين أوكرانيا وروسيا.. مواجهة سياسية في رولان غاروس

- تتجاوز مباراة أولكساندرا أولينيكوفا وديانا شنايدر في بطولة رولان غاروس حدود الرياضة، حيث أصبحت ساحة للتوتر السياسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. - انتقدت أولينيكوفا شنايدر لدعمها جهات روسية عبر مشاركتها في بطولة برعاية "غازبروم"، معتبرة أن الشركة تمول جرائم حرب، وربطت ذلك بما يحدث في أوكرانيا. - بينما تجنبت شنايدر الرد على الانتقادات، تظل المواجهة محط أنظار الجماهير، حيث تعكس التوترات السياسية المستمرة بين البلدين.

تتجاوز مواجهة الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا (25 عاماً) والروسية ديانا شنايدر (22 عاماً) في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، غداً السبت، حدود المنافسة الرياضية، بعدما تحولت المباراة المرتقبة إلى ساحة جديدة للتوتر المرتبط بالحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا، تحديداً منذ غزو موسكو جارتها في عام 2022.

واستغلّت أولينيكوفا، التي بلغت الدور الثالث بعد فوزها على الأسترالية كيمبرلي بيريل، المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أمس الخميس لتوجيه انتقادات حادة إلى منافستها الروسية، متهمة إياها بدعم جهات مرتبطة بالحكومة الروسية عبر مشاركتها في بطولة استعراضية أقيمت في سانت بطرسبرغ برعاية شركة "غازبروم" الروسية الحكومية.

ورفعت اللاعبة الأوكرانية هاتفها أمام الصحافيين لعرض صور لشنايدر خلال مشاركتها في تلك البطولة، إلى جانب لقطات قالت إنها تُظهر تفاعلات للاعبة الروسية مع منشورات مؤيدة لروسيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أولينيكوفا: "هذه هي في الصورة في دورة غازبروم"، مضيفة: "غازبروم شركة تموّل جرائم الحرب، أعتقد أن الأمر مماثل تماماً للعب في ألمانيا النازية أمام ضباط الغيستابو في دورة تنظمها الشركة التي بنت أوشفيتز. لا فرق بالنسبة لي".

وتابعت اللاعبة الأوكرانية انتقاداتها قائلة: "اسألوا ديانا شنايدر كيف تشعر حيال حقيقة أن غازبروم تمول معسكرات للأطفال، وتختطف أطفالاً وتضعهم في تلك المعسكرات. اسألوها كيف تشعر حيال ذلك، وكيف تشعر وهي تتقاضى أموالاً من شركة مماثلة"، قبل أن تضيف: "الجميع صامت حيال ما قامت به هذه الإنسانة. الأمر جنوني". وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار مشاركة اللاعبين الروس في بطولات التنس الدولية تحت علم محايد منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا عام 2022، وهي القضية التي لا تزال تُثير انقساماً واسعاً داخل الأوساط الرياضية العالمية.

ولم تتوقف أولينيكوفا عند الجانب السياسي فحسب، بل ربطت ما يحدث داخل الملعب بما تعيشه يومياً في بلادها، إذ قالت: "بيتي يتعرض للهجوم بأموال غازبروم. هم يدفعون ثمن الطائرات المسيّرة التي تهاجم مدينتي"، قبل أن تتساءل: "فهل من المهم فعلاً من سيوجه ضربة أمامية أقوى غداً؟ قارنوا هذا الضغط في الملعب بما تشعر به عندما تنفجر المُسيَّرة على طريق يبعد عنك خطوات. بالطبع، عندما ألعب، لا يمثل الأمر بالنسبة لي مشكلة في التركيز فقط على طريقة لعبي".

في المقابل، فضّلت شنايدر عدم التطرق إلى تصريحات منافستها، واكتفت بالإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام الناطقة بالروسية عقب فوزها على الأميركية ماكارتني كيسلر، بينما تترقب الجماهير مواجهة تحمل أبعاداً تتجاوز كثيراً حدود ملاعب رولان غاروس الترابية في فرنسا.