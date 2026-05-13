- قاد رضا التكناوتي نادي الجيش الملكي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة من النتائج المميزة، أبرزها إقصاء حامل اللقب نادي بيراميدز المصري، وسيواجهون نادي صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي. - تحدث التكناوتي عن أهمية الخبرة والطموح في الفريق، مشيرًا إلى أن مواجهة نهضة بركان كانت حاسمة في طريق التأهل، خاصة بعد مرور 40 سنة منذ آخر مشاركة للنادي في النهائي. - أكد التكناوتي أن الهدف هو الفوز باللقب الأفريقي، مشددًا على قوة فريق صن داونز واستعداد الجيش الملكي لتحقيق الإنجاز.

خاض حارس مرمى نادي الجيش الملكي المغربي رضا التكناوتي (30 عاماً) تجربة قارية استثنائية في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما ساهم في قيادة فريقه إلى النهائي، الذي سيواجهون فيه نادي صن داونز الجنوب أفريقي (الذهاب يوم الأحد المقبل والإياب في 25 مايو/أيار الجاري) عقب سلسلة من النتائج المميزة، كان أبرزها إقصاء حامل اللقب نادي بيراميدز المصري.

وفي حوار مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القادم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تحدث التكناوتي عن مسيرة الفريق هذا الموسم وأجواء الانتصارات داخل المجموعة، كما استرجع مواجهته أمام نهضة بركان، النادي الذي كان له فضل كبير في بداياته الكروية، قبل أن يتحول اللقاء بينهما إلى محطة حاسمة في طريق التأهل. وقال حارس الجيش الملكي في حواره: "كلّ الظروف مجتمعة لتحقيق الإنجاز. فلدينا لاعبون يتمتعون بخبرات كبيرة. ومنذ وصولي، قلت لنفسي سنحقّق أمراً مذهلاً هذه السنة. لم تكن البداية سهلة للغاية، ولكن بحضور لاعبين يتمتعون بهذا القدر من الخبرة والطموح، يمكننا إنجاز الأمر".

وعن لقاء نهضة بركان في النصف نهائي أبطال أفريقيا، أضاف: "نعم، ذلك النادي ساعدني في وقت الشدّة، واعتنى بي، وخاصة عندما كنت صغيراً. أيقنت أنّ المواجهة لن تكون سهلة، وخاصة بسبب الخبرة التي يتمتّع بها نادي نهضة بركان. لقد فازوا بالكثير من الألقاب في أفريقيا. حذرت زملائي في الفريق، لأني أعرف نادي نهضة بركان، وأعرف ملعبهم وكيف تسير الأمور هناك. ولن يكون الأمر بالسهل. ولكنّنا ذهبنا معاً إلى هناك، وكنّا بحاجة إلى بلوغ النهائي، خاصّة بعد مرور 40 سنة منذ المشاركة الأخيرة للنادي في النهائي. وهذا هو حلمنا وحلم مشجّعينا".

كرة عربية الجيش الملكي يُقدّم شكوى رسمية للكاف بسبب حكم نهائي الأبطال

وتابع حديثه بالتطرق للتحضير للقاء النهائي، قائلاً: "هذا النهائي ليس للّعب، كما نقول، بل للفوز. هدفنا تحقيق اللقب الأفريقي. لقد لعبت سبع مرّات أو ثماني ضد فريق صن داونز. إنّه فريق جيّد جداً، وفيه لاعبون من أعلى المستويات. ونحن أيضاً، نادي الجيش الملكي، لدينا لاعبون ممتازون، وسوف نفعل المستحيل لرفع الكأس".