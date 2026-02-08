التعمري يُشارك أساسياً مع رين ويُنهي جدل خسارة ثقة مدربه

- قاد موسى التعمري فريقه رين في مواجهة لانس بالدوري الفرنسي، حيث تقدم رين مبكرًا، لكن لانس قلب الطاولة وفاز 3-1، مستعيدًا صدارة الترتيب مؤقتًا. - رغم مشاركة التعمري الأساسية، فشل رين في تجاوز أزماته، مسجلًا هزيمته الثالثة تواليًا، مما يهدد آماله في المشاركة الأوروبية. - تعرض التعمري لانتقادات رغم جهوده، حيث حصل على تقييم منخفض، مما يزيد الضغط عليه ويدفعه للتفكير في مغادرة الفريق بحثًا عن استقرار أكبر.

قاد مهاجم منتخب الأردن لكرة القدم، موسى التعمري (28 عاماً)، هجوم فريقه رين، اليوم السبت، في مواجهة لانس ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه تعرّض للهزيمة بنتيجة 1-3 خارج أرضية ميدانه على ملعب بولار دولولي في شمال البلاد.

وتقدّم رين في النتيجة سريعاً عند الدقيقة الثامنة، لكن مفاجأة الدوري الفرنسي، نادي لانس، كان مُستعداً لقلب الطاولة وإسعاد جماهيره وكذلك استعادة صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً برصيد 49 نقطة متفوقاً على باريس سان جيرمان (48)، الذي يخوض مباراة مهمة غداً الأحد أمام مرسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية على ملعب حديقة الأمراء في عاصمة الأنوار.

وفشل فريق اللاعب الأردني في تخطي المرحلة الصعبة التي يمرّ بها بعد كثرة الأزمات التي ضربت رين مؤخراً، إثر تعرّضه للهزيمة الثالثة توالياً على صعيد الليغ 1، رغم أنّه يحتل المركز السادس برصيد 31 نقطة وهو على بعد 8 نقاط من صاحب المركز الرابع، إذ كانت انطلاقته هذا الموسم مميزة للغاية قبل التراجع الصادم.

وتؤكد مشاركة التعمري منذ البداية، تصريحات مدربه السنغالي، حبيب بييه، الذي فنّد الأخبار التي تحدّثت عن خلاف كبيرٍ بينه وبين "ميسي الأردن"، وحاول موسى خلال هذه المباراة أن يُثبت أحقيته باللعب أساسياً، ولكن فريقه الذي بادر بالتهديف لم يكن قادراً على الصمود ليخسر في النهاية، بالتالي بدأت آماله في مشاركة أوروبية في الموسم المقبل تتلاشى. وتسبب التعمري في المواجهة الأخيرة بطرد لاعبٍ من لانس في بداية الشوط الثاني، ولكن النقص العددي لم يصب في نهاية المطاف في صالح فريق رين، كما أن المستوى الجماعي المُخيّب انعكس على الأداء الفردي لمختلف اللاعبين، بما أن موقع صحيفة ويست فرانس، الفرنسية، منح النجم الأردني علامة 3 من 10، في إشارة إلى أنّه لم يكن موفقاً مثل عددٍ كبير من الأسماء الأخرى في فريقه، باستثناء المهاجم الفرنسي إستيبان لوبول صاحب الهدف الوحيد لفريق رين.

وتعددت تعليقات جماهير رين بعد المباراة، حيث هاجم بعضها أداء اللاعبين وحصاد الفريق، في الوقت الذي لم ينجُ فيه التعمري من الانتقادات بلا شك، رغم أنّه حاول كثيراً ولكن من الواضح أن فريقه يمرّ بمرحلة صعبة للغاية، قد تقود إلى رحيل المدرب قريباً بما أن تواضع النتائج يهدد خطط النادي للموسم المقبل أساساً، حيث يطمح رين للمشاركة في مسابقة أوروبية، ولكن النتائج الأخيرة قد تعصف بكل الأحلام وتُربك الحسابات. كما أن تواصل الضغط على التعمري خارج الملعب قد يدفعه إلى التفكير في الرحيل عن الفريق، بحثاً عن تجربة أخرى أكثر استقراراً.

