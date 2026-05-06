التعمري ينافس ديمبيلي ونجوم الدوري الفرنسي على جائزة أفضل هدف

كرة عربية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
06 مايو 2026   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
التعمري في روازون بارك في 11 أبريل 2026 (جرزيجورز وجدا/Getty)
التعمري في روازون بارك، 11 إبريل 2026 (جرزيجورز وجدا/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي، حيث تم ترشيح هدفه ضد ليون لجائزة جوست فونتين، وهو العربي الوحيد في القائمة.
- الهدف الذي سجله التعمري يُشبه هدف ماركو فان باستن التاريخي في نهائي أمم أوروبا 1988، مما يعزز فرصه في الفوز بالجائزة التي ستُعلن في حفل توزيع الجوائز يوم 11 مايو.
- التعمري يُعتبر من أبرز اللاعبين العرب في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وقد يُرشح هدفه لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

يُنافس نجم منتخب الأردن لكرة القدم، موسى التعمري (28 عاماً)، على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي. وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا، عن الأهداف المرشحة لهذه الجائزة التي تمنح سنوياً بعد تصويت من قبل الجماهير، والمتعارف عليها بجائزة جوست فونتين. وهو اللاعب العربي الوحيد الذي رُشِّح هدفه لهذه الجائزة من قبل الاتحاد.

ويُعتبر التعمري محظوظاً، بما أن الهدف الذي سجله يوم الأحد الماضي في مرمى نادي ليون، كان الأخير الذي رُشِّح، بما أن القائمة تغلق في هذه الفترة من الموسم. ويملك التعمري فرصاً كبيرة للحصول على الجائزة، حيث كان هدفه لوحة فنية أعادت إلى الذاكرة لقطة الهدف التاريخي الذي سجله الهولندي ماركو فان باستن في نهائي بطولة أمم أوروبا 1988 في مرمى الاتحاد السوفييتي. وتضمّ القائمة ستة مرشحين لجائزة تُكرّم جمال الأهداف، كذلك ستُقدَّم الجائزة في حفل توزيع الجوائز يوم 11 مايو/ أيار الحالي. أما بقية اللاعبين المختارين إلى جانب موسى التعمري (رين)، فهم: فولارين بالوغون (موناكو)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هوغو ماغنيتي (بريست)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، وماثيو أودول (لانس).

التعمري على ملعب غروباما، 3 مايو 2026 (أوليفييه شاسينيول /Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

التعمري والأهداف المميزة في فرنسا: لوحات بمرمى الأندية الكبيرة

ويُقام حفل سنوي في فرنسا في نهاية كل موسم، من أجل منح العديد الجوائز التي تهم منافسات المحترفين، حيث سيكون التعمري من بين الأسماء التي قد تُكرَّم هذا العام، بفضل الهدف الذي قد يُرشَّح أيضاً لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم سنوياً. كذلك يعتبر "ميسي الأردن"، من بين أفضل اللاعبين العرب تألقاً في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

دلالات
بطولات
المزيد في رياضة
جماهير جزائرية في ملعب تورينو في 31 مارس 2026 (نيكولو كامبو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

صدمة لجماهير الجزائر في فرنسا بشأن مواجهة الأرجنتين في المونديال

لاعبو أتلتيكو في ملعب الإمارات أمام أرسنال، 5 مايو 2026 (مايكل ريغان/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أتلتيكو مدريد يقدّم شكوى ضد أرسنال بسبب إقلاق راحة لاعبيه

سامو كوستا متوسطاً ليفاندوفسكي ورايلو/ 8 مارس 2024 (لويس جيني/فرانس برس)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

لاعب متألق في الدوري الإسباني محطّ أنظار نادٍ قطري