التعمري يكرر رقمه في الدوري الفرنسي ويقود تألق العرب

- تألق الأردني موسى التعمري في الدوري الفرنسي مع فريق رين، حيث سجل هدفاً في انتصارهم على سترازبورغ (3-0)، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في كل المسابقات، مما يعزز فرص الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا. - شهد الدوري الفرنسي تألقاً لافتاً للاعبين العرب، حيث سجل المصري مصطفى محمد هدفاً لفريق نانت بعد فترة صمت تهديفي، وسجل الجزائري إيلان كبال هدفاً مميزاً لنادي باريس. - في الدوريات الأوروبية الأخرى، سجل الجزائري عادل عويشيش والموريتاني أبوبكري كويتا والتونسي وجدي الساحلي أهدافاً حاسمة لفرقهم، مما يعكس تألق اللاعبين العرب في مختلف البطولات.

برز عدد من النجوم العرب، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأبرزهم الأردني موسى التعمري (28 عاماً). وساهم نجم "النشامى" في انتصار فريقه رين على سترازبورغ بنتيجة (3ـ0) الأحد. وسجل التعمري هدفاً في الشوط الثاني، أكد من خلاله تألقه في المباريات الأخيرة مع فريقه الذي يطمح إلى مشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هدف موسى التعمري مع رين قبل قليل 🇯🇴🥶🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cwW5ZfYF8l — Mishal MO★ (@mehal_0) April 19, 2026

ورفع التعمري رصيده إلى سبعة أهداف مع رين في كل المسابقات، مكرراً رقمه مع فريقه السابق مونبلييه الفرنسي، والطريف أن التعمري وصل إلى الهدف السابع في التجربتين، بعد مرور 43 مباراة. وسيكون اللاعب الأردني قادراً على تحسين أرقامه مع تواصل الاعتماد عليه أساسياً من قبل المدرب الفرنسي فرانك هايس، بعد مشاكل مع المدرب السابق حبيب باي، حيث بات التعمري من بين أفضل اللاعبين في الدوري.

كما شهد الدوري الفرنسي تألق عدد آخر من اللاعبين العرب، بداية من النجم المصري، مصطفى محمد، الذي سجل هدفاً بعد أكثر من 80 يوماً من الصمت التهديفي. وافتتح "الأناكوندا" النتيجة لفريق نانت الذي تعادل مع بريست بنتيجة (1ـ1)، والذي يوجد في موقف صعب للغاية في أسفل الترتيب.

Le pharaon Mostafa Mohamed retrouve le chemin des filets 🇪🇬 pic.twitter.com/xw7MCsNy5h — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 19, 2026

وسجل الجزائري إيلان كبال، هدفاً مميزاً في لقاء فريقه نادي باريس، المنتصر على ميتز (3ـ1). وهو الهدف التاسع في رصيد اللاعب الجزائري الذي يقدم مستويات جيدة. وكانت بداية منافسات الأسبوع 30 من الدوري الفرنسي، قد شهدت تألق السعودي، سعود عبد الحميد مع فريق لانس صاحب الوصافة، وقد سجل هدفاً في مرمى تولوز.

كما تألق عدد آخر من اللاعبين في بقية الدوريات الأوروبية، حيث سجل الجزائري عادل عويشيش هدفاً في انتصار فريقه شالكه 04 على مونستر بنتيجة (4ـ1)، في دوري الدرجة الثانية الألماني، وهو الهدف الأول في رصيد الجزائري خلال 10 مباريات شارك فيها مع الفريق. وسجل الموريتاني أبوبكري كويتا هدفاً في انتصار فريقه أيك أثينا على باوك سالونيك، في الدوري اليوناني. ورفع الموريتاني رصيده إلى أربعة أهداف، وقد شارك في الفترة الثانية من اللعب. كما سجل التونسي وجدي الساحلي، هدفاً في لقاء فريقه رادنيتشكي 1923 في مرمى نادي رادنيتشكي نيش بالدوري الصربي، لتنتهي المواجهة متعادلة (1ـ1). وخلال 20 مباراة، سجل التونسي خمسة أهداف.