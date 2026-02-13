التعمري يقود رين إلى الفوز على سان جيرمان بتفوقه على أقوى المدافعين

- موسى التعمري يقود رين لانتصار مفاجئ على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، مسجلاً هدفه الثالث في الدوري الفرنسي ومساهمًا بثلاث تمريرات حاسمة، مما يعزز فرص فريقه في المنافسة على مركز أوروبي. - أداء التعمري المميز في المباراة، بما في ذلك تخطيه للمدافع البرتغالي نونو منديز، حظي بإشادة كبيرة من الجماهير، مما ساهم في صعود رين إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة. - تألق التعمري أغلق الجدل حول خلافه مع المدرب السابق، وأشعل المنافسة في الدوري الفرنسي، حيث يمكن للانس تجاوز باريس سان جيرمان في الترتيب.

في أول مباراة له منذ إقالة المدرب حبيب بييه، قاد نجم منتخب الأردن موسى التعمري (28 عاماً) فريق رين إلى إحداث المفاجأة بالانتصار على باريس سان جيرمان بنتيجة (3ـ1)، مساء الجمعة، في منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهي الخسارة الثالثة هذا الموسم في "الليغ 1" لرفاق أشرف حكيمي الذي عاد إلى المشاركة مع الفريق بعد غيابه عن الكلاسيكو بداعي العقوبة.

وسجل التعمري هدف فريقه الأول في الشوط الأول بمجهود فردي مميز، بما أنّه تخطى المدافع الأيسر البرتغالي نونو منديز، أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، والذي تغلّب على كبار النجوم في المواجهات الثنائية المباشرة، ولكن التعمري عرف كيف يراقب صعود البرتغالي دفاعياً، وتفوق عليه هجومياً، كما كان لنجم "النشامى" الكثير من الأدوار المختلفة في المباراة،من أجل إنجاح خطة فريقه عبر الحدّ من خطورة نجوم الباريسي، وقد سجل التعمري هدفه الثالث في "الليغ 1"، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

وحصد التعمري إشادة من جماهير فريقه عبر منصّات التواصل، ولكن التحية الأكبر حصدها عند تغييره في نهاية المواجهة، حيث صفقت الجماهير طويلاً للنجم الأردني بعد مستواه الجيد والعطاء الذي قدمه طوال اللقاء، ليُعيد فريقه في سباق المنافسة على مركز أوروبي في الموسم المقبل، إذ صعد رين إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة. وأغلق اللاعب الأردني نهائياً الجدل الذي أثير في فرنسا خلال الأيام الماضية بعد التسريبات التي أكدت أنه دخل في خلاف مع المدرب حبيب بييه الذي لم يكن راضياً عن أداء اللاعب الأردني. كما أن تألق رين أشعل الدوري الفرنسي، حيث سيكون لانس قادراً على تخطي الباريسي في المركز الأول في حال انتصر في مباراته على نادي باريس، وبحكم التقارب الكبير في الترتيب، فإن المباريات المقبلة ستكون مشتعلة.