التعمري يعود للتسجيل ونجوم العرب يتألقون في ليلة أوروبية

- تألق النجم الأردني موسى التعمري بتسجيله هدفاً مهماً لفريقه رين ضد تولوز، مما ساهم في تحقيق التعادل في مباراة مثيرة ضمن الدوري الفرنسي، مؤكداً على الحضور العربي المميز في الملاعب الأوروبية. - واصل المصريان عمر مرموش ومصطفى محمد تألقهما في أوروبا، حيث سجل مرموش هدفاً حاسماً لمانشستر سيتي في كأس كاراباو، بينما أحرز مصطفى هدفاً سريعاً مع نانت رغم الهزيمة. - أبدع الجزائريون إبراهيم مازة وإيلان قبال في مبارياتهم، حيث قاد مازة ليفركوزن لفوز مثير في كأس ألمانيا، بينما ساهم قبال في ريمونتادا باريس إف سي ضد ليون، مؤكداً على الإبداع العربي المتزايد في كرة القدم الأوروبية.

عاد النجم الأردني موسى التعمري (28 عاماً) إلى الواجهة بهدف جديد أعاد له الثقة وأشعل فرحة جماهير رين، في ليلة أوروبية حملت بصمة عربية لافتة، فقد تألق أكثر من نجم عربي في مختلف الدوريات، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة الفرص، ليؤكد اللاعبون العرب مجدداً قدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية.

وأظهر موسى التعمري تألقه مجدداً بتسجيله الهدف الثاني لصالح ناديه رين في شباك تولوز، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي. وأطلق النجم الأردني تسديدة قوية هزّت الشباك وأعادت فريقه إلى أجواء اللقاء، ليتمكن رين من العودة بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة شهدت حضوراً عربياً مميزاً.

موسى التعمري 🇯🇴 ❤️ يسجل هدف ضد تولوز لفريقه ستاد رين

ابو تعمر يلعب بغير مركزه جناح ايسرpic.twitter.com/UYUQVRJljs — Majdi AL Bahadlah | مجدي البهادله (@Majdikh10) October 29, 2025

وحمل عمر مرموش ومصطفى محمد لواء التألق المصري في الملاعب الأوروبية، فقد واصل مرموش عروضه اللافتة بتسجيله هدفاً مهماً مع مانشستر سيتي في شباك سوينزي ضمن منافسات كأس كاراباو، إذ أحرز الهدف الثاني الذي ساهم في تأهل "السيتزن" بثلاثة أهداف مقابل واحد رغم الصعوبات الكبيرة. أما مصطفى محمد، فسجل هدفاً سريعاً بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 70 مع نانت، غير أن هدفه لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة الثقيلة بخمسة أهداف لثلاثة.

وافتتح الجزائري إبراهيم مازة عداده التهديفي مع باير ليفركوزن في مباراة كأس ألمانيا أمام بادربورن، بعدما دخل بديلاً، ليمنح فريقه جرعة أمل في الأوقات الحاسمة. وسجّل مازة الهدف الثالث في الوقت البديل من الشوط الإضافي الثاني، ليقود ليفركوزن إلى فوز مثير بأربعة أهداف مقابل اثنين، وينال لقب رجل المباراة رغم دخوله من مقاعد البدلاء.

BUUUUUTTTT DE MAZA QUI OFFRE LA VICTOIRE À LEVERKUSEN À LA 122ÈME MINUTE !!!!!! ⚽️🇩🇿 pic.twitter.com/LXFMrVOc5R — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 29, 2025

وقاد الدولي الجزائري إيلان قبال فريقه باريس إف سي إلى ريمونتادا مذهلة أمام أولمبيك ليون، بعد أن كان متأخراً بثلاثية دون مقابل. وأشعل قبال انتفاضة فريقه بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يواصل تألقه بصناعة الهدف الثالث الذي منح باريس إف سي تعادلاً ثميناً أنهى المواجهة بنتيجة مثيرة أكدت روح الفريق وإصرار نجمه الجزائري.

QUEEEEEEEEEEEEEEEEL BUT DE KEBBAL FACE À L'OL 🔥🔥🔥pic.twitter.com/1TsG0Nynxf — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 29, 2025

وهزّ الدولي المغربي سفيان ديوف شباك نادي ليل بطريقة بانينكا رائعة، ليقود فريقه نيس إلى فوز ثمين بهدفين دون مقابل أمام الضيف العنيد ليل. وأبرز ديوف مهارته وثقته العالية في مواجهة شهدت حماساً كبيراً، ليبرهن من جديد مكانته بوصفه أحد أبرز المواهب المغربية الصاعدة في الدوري الفرنسي.

واختتمت الليلة الأوروبية بمشهد يؤكد الحضور العربي المتصاعد في كرة القدم القارية، بعدما بصم التعمري ومرموش ومصطفى محمد ومازة وقبال وديوف على عروض لافتة وأهداف حاسمة أعادت الاعتبار للاعب العربي في أكبر المسابقات. وأثبت هؤلاء النجوم أن الإبداع العربي لم يعد مجرد ومضات فردية، بل أصبح حضوراً ثابتاً يفرض نفسه بأداء راقٍ وشخصية واثقة.