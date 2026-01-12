التعمري يضع بصمته في كأس فرنسا بهدف حاسم

سجل نجم منتخب الأردن لكرة القدم، يوسف التعمري (28 عاماً)، اليوم الأحد، هدفاً ساعد فريقه رين على التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس فرنسا، بعد الانتصار على كوفيلي بنتيجة (3ـ1)، ليُفلت فريقه من فخ منافسٍ أحرج الكثير من الأندية القوية في المواسم الأخيرة، حيث كان رين قريباً من وداع المسابقة بعد تقدم منافسه في النتيجة قبل أن تتغير المعطيات لاحقاً.

وسجل التعمري هدف فريقه الثاني في المواجهة، بعدما كان فريق كوفيلي متقدماً في النتيجة، ولكن في الدقيقة 71 وضع التعمري فريقه في موقف مناسب ذلك أن هدفه سُجل بعد دقيقة واحدة من نجاح زميله كونتين مرلين في تعديل النتيجة وبالتالي، وبعد أن سُجل الهدف الثاني سريعاً، تلقى كوفيلي ضربة قوية وهو ما يُعطي هدف التعمري في هذه المباراة قيمة مضاعفة.

وفي لقاء آخر من كأس فرنسا، سجل المهاجم المغربي سفيان ديوب، هدف فريقه نيس في مرمى مُضيفه نانت ليفتتح النتيجة في قمة هذا الدور، ورغم أن نانت عدّل النتيجة في الشوط الثاني، فإن نيس تأهل بفضل ركلات الترجيح (5ـ4) وقد أضاع المغربي يوسف العربي، ركلة ترجيح لفريق نانت كانت حاسمة، فقد أهدت فريق نيس التأهل إلى الدور المقبل.

وفي الدوري اليوناني، سجل المغربي أنس الزروري هدفاً، من ركلة جزاء في لقاء فريقه باناثيناكوس أمام بنسيراكوس ضمن منافسات الأسبوع 16، وقد حصل باناثيناكوس على ركلة جزاء أولى في اللقاء تمّت إضاعتها في الدقائق الأولى، ولهذا قام اللاعب المغربي بتنفيذ الركلة الثانية، مُحرزاً الهدف الثاني في رصيده في الموسم الحالي ثم عاد وصنع هدف فريقه الثالث في المواجهة. وفي لقاء آخر، سجل الموريتاني أبوبكري كويتا، هدفاً لفريقه أييك أثينا في مرمى أريس وذلك منذ الدقيقة الثامنة وهو الهدف الثاني في رصيده في الموسم، وانتهت المواجهة متعادلة (1ـ1).