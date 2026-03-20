التعمري يحصد إشادة من بطل العالم وهذا سرّ توهجه

- أشاد صامويل أومتيتي، بطل العالم السابق، بقدرات موسى التعمري، نجم نادي رين، مشيراً إلى تحسن أدائه بعد تغيير المدرب إلى الفرنسي فرانك هايس، الذي غيّر تمركزه في الفريق. - أكد المحلل دانيال ريولو تحسن أداء التعمري، مشيراً إلى أنه أصبح عنصراً أساسياً في الفريق، سواء في الهجوم أو الدفاع، مع أداء مميز تحت قيادة هايس. - شهد نادي رين تحسناً ملحوظاً بعد رحيل المدرب حبيب باي، حيث أصبح الفريق يبدو مختلفاً تماماً مع التغييرات الجديدة في التشكيلة.

أشاد بطل العالم السابق، الفرنسي صامويل أومتيتي (32 عاماً) بقدرات نجم نادي رين، الأردني موسى التعمري (28 عاماً). وقد شهد مستوى "ميسي الأردن"، تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة، والتي تزامنت مع رحيل المدرب السنغالي حبيب باي، حيث أنهت إدارة رين العلاقة التعاقدية معه بسبب سوء النتائج وتراجعها تحت إشرافه، وتعاقدت مع الفرنسي فرانك هايس، الذي غيّر تمركز نجم كرة القدم الأردنية.

ونقل موقع وان فوتبول أمس الخميس، تصريحات أومتيتي، الذي اعتزل اللعب منذ أشهر، ويعمل محللاً في راديو أر.أم.سي الفرنسي، إذ قال عن نجم الأردن: "رين فريقٌ قويٌّ رغم كل شيء، يضم لاعبين مميزين، وموسى التعمري لاعبٌ من الطراز الرفيع. يُقال إن اللاعب هو من يقوم بكل شيء، لكن أحياناً، يستطيع المدرب، بمجرد تغيير أسلوبه أو مركزه، أن يُغيّر لاعباً أو حتى فريقاً بأكمله. نرى ذلك جلياً مع رين، حيث نشعر وكأننا نشاهد فريقاً مختلفاً تماماً". وتوج أومتيتي بطلا للعالم في عام 2018، كما خاض عديد التجارب المميزة وخاصة مع نادي برشلونة الإسباني وقبل ذلك مع نادي ليون الفرنسي الذي نشأ فيه، غير أن الإصابات حكمت عليه باعتزال اللعب نهائياً.

وخلال البرنامج نفسه، أكد دانيال ريولو، الذي يُعتبر من أشهر المحللين في فرنسا، تحسّن أداء التعمري في المباريات الأخيرة، وقال "واجهنا صعوبةً في إدراك جودته. لاعب مثل موسى التعمري الذي أصبح عنصراً أساسياً في الفريق، كنا نشك أحياناً في قدرته على تقديم هذا الأداء. إنه لاعبٌ من الطراز الرفيع، سواء لعب في الهجوم أو الدفاع. الآن، يلعب في الهجوم مع فرانك هايس، ويا ​​له من أداء! ​​مع حبيب باي، كنت أعتقد أنه كان جيداً جداً على الجناح أيضاً. الآن، يلعب في مركزٍ متقدم. استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على التشكيلة الأساسية، لكن الآن لدينا تشكيلةٌ أساسيةٌ حقيقية، خاصةً في خط الوسط".