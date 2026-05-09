نال نجم منتخب الأردن لكرة القدم، موسى التعمري (28 عاماً)، إشادة واسعة خلال الأيام الأخيرة، بعد تألقه اللافت في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع فريق رين. وخلال مؤتمر صحافي، عُقد الجمعة، أشاد مدرب الفريق فرانك هايس بقدرات اللاعب العربي، إضافة إلى أن زميله في الفريق، إستيبان ليبول، وهو هداف الدوري الفرنسي ثمّن ما يقدمه التعمري مع الفريق.

وقال هايس عن اللاعب الأردني: "موسى لاعب لا يُمكن التنبؤ بأدائه. هذه هي الكلمة التي تتبادر إلى ذهني. عدم القدرة على التنبؤ صفةٌ مميزة، خاصةً بالنسبة للاعب هجومي. علينا أولاً أن ننظر إلى ما يُقدمه كل لاعب. لكل لاعب نقاط قوته، وموسى يمتلكها. نعم، بإمكانه التطور. أنا هنا لأُحدد نقاط قوته وأُبرزها. منذ وصولي، شكّل موسى تهديداً حقيقياً للخصوم في المباريات العشر الأخيرة". وبخصوص إصابة التعمري، أكد المدرب هايس، أنه يخضع لبرنامج خاص، ولا تبدو إصابته خطيرة رغم أن عديد المصادر الفرنسية ترشح غياب اللاعب الأردني عن مباراة فريقه أمام نادي باريس يوم الأحد، في الأسبوع قبل الأخير من الدوري الفرنسي.

أما إستيبان ليبول الذي استفاد من كرات "ميسي الأردن" فقد أشاد به قائلاً: "يمتلك موسى العديد من الصفات. قدرته على الانطلاق خلف خط الدفاع، ومهارته الفنية، تُضيف الكثير إلى الفريق. إنه لاعب يُقدم الكثير للفريق، سواء بالكرة أو بدونها. علاقتي به ممتازة؛ كنا نعلم أننا نستطيع إيجاد أحدنا الآخر في الملعب. سيشارك موسى في كأس العالم، لذا كان مُصمماً على تقديم موسم رائع. نحن سعداء جداً بانضمامه إلينا".