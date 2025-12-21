التعمري يبدع ويقود رين للتأهل في كأس فرنسا

- تألق موسى التعمري في قيادة فريقه رين للفوز على لي سابل دولون بثلاثة أهداف في كأس فرنسا، حيث ساهم بتمريرتين حاسمتين، مما يعزز مكانته كلاعب مؤثر في الفريق. - تغيير مركز التعمري إلى الجهة اليسرى للهجوم أظهر مهاراته الهجومية، مما أثار إعجاب مدربه حبيب باي، حيث ساهم في سبعة أهداف هذا الموسم. - التعمري يواصل إبهار الجماهير بأدائه المميز في الدوري الفرنسي، مؤكداً دوره كلاعب رئيسي في فريق رين.

واصل النجم الأردني موسى التعمري (28 عاماً)، إبداعاته في الملاعب الفرنسية، وهذه المرة بعدما ساهم في قيادة فريقه رين لتجاوز عقبة فريق لي سابل دولون في دور الـ 64 من كأس فرنسا بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين يوم الأحد، ويأتي هذا التألق بعد أيام قليلة فقط من إبهاره الجماهير في الدوري الفرنسي أمام بريست، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ليؤكد التعمري مكانته كأحد أبرز لاعبي فريقه هذا الموسم، ويواصل فرض نفسه لاعباً مؤثراً.

وبرز التعمري بشكل لافت في أول ظهور لنادي رين في كأس فرنسا هذا الموسم، بعدما انتظر الفريق حتى الدقيقة 69 قبل أن يفرض سيطرته على المباراة، وقاد النجم الأردني هجمة سريعة من الجهة اليسرى بعد توغله في منطقة الخصم، وثم راوغ مدافعاً قبل أن يمرر الكرة إلى زميله السويسري بريل إمبولو الذي افتتح التسجيل، ولعب التعمري دور المحرك الرئيسي للهجمات، بعد أن أكدت تحركاته ومهاراته على أرض الملعب مدى تأثيره الكبير في تغيير مجريات المباراة لصالح فريقه مع توالي الدقائق.

وعاد إمبولو ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، قبل أن يظهر التعمري من جديد في الدقيقة 84 ليقود هجمة مرتدة سريعة، حيث مرر كرة مثالية لزميله كوينتن ميرلين الذي أحرز الهدف الثالث، وبذلك رفع صاحب الـ28 عاماً رصيده إلى تمريرتين في هذا اللقاء وحده، مؤكداً تألقه المستمر مع رين منذ انطلاق منافسات الموسم الكروي الجاري.

وارتبط تألق التعمري، في المباريات الأخيرة بتغيير مركزه ليصبح لاعب الجهة اليسرى للهجوم، وهو مركز يبرز مهاراته الهجومية ويمنحه حرية أكبر في المناورات والتمريرات الحاسمة، وهذا التغيير أثار إعجاب مدربه حبيب باي، الذي أشاد بمستوى التعمري الباهر خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن إجمالي مساهمات النجم الأردني مع رين هذا الموسم بلغ سبعة أهداف في جميع البطولات، منها تسجيل هدفين وخمس تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه أصبح من الركائز الأساسية للفريق، ويواصل كتابة فصول التألق الفرنسي.

