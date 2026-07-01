التعمري وحداد ووفد للنشامى يزورون أسرة فتى توفي بتجمع جماهيري

- زار وفد من الاتحاد الأردني لكرة القدم منزل أسرة الفتى زيد الدماسي، الذي توفي إثر حادثة تدافع خلال مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026، لتقديم التعازي والتأكيد على دعم أسرة كرة القدم الأردنية لهم. - ضم الوفد الأمينة العامة سمر نصار ونجمي المنتخب موسى التعمري وإحسان حداد، حيث أكدوا وقوفهم بجانب العائلة في هذا المصاب الأليم، وتفاعل لاعبو المنتخب مع الحادثة بوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة. - شارك المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه في كأس العالم 2026، وقدم أداءً لافتاً رغم خروجه بدون نقاط من مبارياته الثلاث.

حرص وفد من الاتحاد الأردني لكرة القدم على زيارة منزل أسرة الفتى الراحل زيد الدماسي، الذي توفي إثر حادثة التدافع التي شهدها التجمع الجماهيري لمتابعة مباراة منتخب النشامى أمام الجزائر في الساحة الهاشمية قرب المدرج الروماني، وسط العاصمة عمّان.

وقدم الوفد، اليوم الأربعاء، تعازيه لأسرة الفتى زيد الدماسي (15 عاما)، الذي وافته المنية بعد حادثة تدافع شهدها محيط التجمع الجماهيري فجر الثلاثاء، 23 يونيو/حزيران، خلال متابعة الآلاف مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026، فيما أُصيب عدد من الأشخاص ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وضم الوفد الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار، إلى جانب نجمي المنتخب الأردني موسى التعمري وإحسان حداد، حيث قدّموا واجب العزاء إلى ذوي الفتى الراحل، مؤكدين وقوف أسرة كرة القدم الأردنية إلى جانب عائلته في هذا المصاب الأليم. وشكلت الحادثة جدلاً كبيراً في أوساط الشعب الأردني، كما تفاعل معها لاعبو المنتخب منذ وقوعها، إذ وقف اللاعبون دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الفتى الراحل في أول تدريب أعقب الواقعة، في لفتة حملت رسالة وفاء لمشجع خرج بدافع الحب لمساندة منتخب بلاده، قبل أن تتحول فرحته إلى فاجعة هزّت الشارع الأردني.

وكان المنتخب الأردني قد شارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم 2026 وقدم أداء لافتاً، رغم خروجه بدون أي نقطة من مبارياته الثلاث أمام النمسا والجزائر والأرجنتين ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تصدرتها الأرجنتين وتأهلت عنها النمسا والجزائر.