التعمري والأهداف المميزة في الدوري الفرنسي: لوحات بمرمى الأندية الكبيرة

زهير ورد

صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
05 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:42 (توقيت القدس)
التعمري على ملعب غروباما، 3 مايو 2026 (أوليفييه شاسينيول /Getty)
- موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، يواصل تألقه في الدوري الفرنسي مع نادي رين، حيث سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة ضد ليون، مما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في 45 مباراة مع رين.

- هدف التعمري ضد ليون لاقى إشادة واسعة من وسائل الإعلام الفرنسية، واعتُبر من أجمل أهداف الموسم، حيث انتشر بشكل كبير على المنصات العالمية لجماليته ودقته.

- التعمري يتميز بتسجيل أهداف حاسمة ضد فرق كبيرة مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، مما يعزز مكانته كنجم لامع في الدوري الفرنسي.

ارتفعت أسهم نجم منتخب الأردن لكرة القدم، موسى التعمري (28 عاماً) بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ورغم خسارة فريقه رين أمام ليون بنتيجة (2ـ4) مساء الأحد في منافسات الدوري الفرنسي، إلا أن ذلك لم يحجب تميز نجم "النشامى" الذي صنع الفارق محرزاً هدفاً وصنع آخر، ليواصل تحسين أرقامه في التجربة الفرنسية.

واختيرَ "ميسي الأردن"، نجماً للمباراة من جماهير نادي رين وهو أمر كان متوقعاً، بعد أن كان وراء أهم الفرص التي توفرت لفريقه في المباراة. كما وصل إلى الهدف الثامن مع رين، في 45 مباراة، مقابل سبعة أهداف مع فريقه السابق مونبلييه الذي سجل معه ستة أهداف خلال 43 مباراة. وقد كان النصف الثاني من الموسم مميزاً في مسيرة التعمري المتألق بشكل كبير.

وبفضل الهدف الذي سجله في مرمى ليون، خطف النجم التعمري الأضواء خارج حدود الدوري الفرنسي، بعدما انتشر مقطع الهدف على نطاق واسع في مختلف المنصات والمواقع العالمية، نظراً لجماليته ودقته العالية. وحظي الهدف بإشادة كبيرة من وسائل إعلام فرنسية متخصصة، والتي وصفته بـ"الجوهرة"، معتبرة أنه من أجمل أهداف الموسم، في ظل تأكيدات أن الدوري الفرنسي لم يشهد هدفاً مماثلاً خلال الموسم الحالي، سواء من حيث التنفيذ أو اللحظة الحاسمة التي جاء فيها.

التعمري يرفع راية الإبداع العربي بهدف يُدرّس في الملاعب الأوروبية

واختصّ التعمري بالأهداف المميزة من حيث الجمالية أو الأهمية، فخلال هذا الموسم سجل هدفاً مبهراً في مرمى باريس سان جيرمان، خصوصاً أنه ليس من السهل على أي لاعب مغالطة دفاع نادي العاصمة الفرنسية، كما سجل في مرمى فريق أولمبيك مرسيليا، إضافة إلى هز شباك ليون، ليضرب موعداً مع دفاعات أفضل الفرق الفرنسية لحدّ الان.

