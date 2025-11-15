التعمري: نريد لقب كأس العرب وتمنيت بقاء الخزري مع منتخب تونس

15 نوفمبر 2025
التعمري يكشف طموح النشامى في كأس العرب
- موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، يعبر عن شكره لجماهير تونس بعد المباراة الودية، ويؤكد أن هدف "النشامى" هو الفوز بلقب كأس العرب 2025 في قطر، بينما يعتبر الحديث عن مونديال 2026 مبكراً.
- التعمري يتحدث عن علاقته بنجم تونس السابق وهبي الخزري، معبراً عن رغبته في التواصل معه قريباً، ويشيد بخبرته وتأثيره الإيجابي على المنتخب التونسي.
- يعبر التعمري عن اشتياقه لأكلة "المنسف" الأردنية أثناء احترافه في فرنسا، ويُعتبر أحد أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب جمال السلامي لتحقيق نتائج مميزة في كأس العرب.

تحدث نجم منتخب الأردن، موسى التعمري (28 عاماً)، لـ "العربي الجديد"، بعد نهاية المواجهة الودية، التي خسرها "النشامى" أمام منتخب تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن التحضيرات الكبيرة، التي يقوم بها الفريقان الآن، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي ستقام في قطر.

وقال التعمري: "أشكر جماهير تونس على دعمها الكبير لنا، وكل التحية لأهل هذا البلد الطيب، لكننا الآن نعلم جيداً أن كل منتخب سيشارك في بطولة كأس العرب 2025 هدفه حسم اللقب، وهذا هدفنا الأساسي في النشامى، وأما بالنسبة إلى مونديال 2026، فمن المبكر الحديث عن الأهداف، التي وضعناها في منتخب الأردن، لأن المسابقة الدولية لم تقترب، وما زال هناك الكثير من الوقت".

وعن علاقته بنجم منتخب تونس السابق، وهبي الخزري، أجاب التعمري: "حالياً لا أتبادل الرسائل معه، وبحول الله سأقوم بالتحدث إليه قريباً، وهو لاعب كبير ومخضرم، وأتمنى بقاءه في منتخب تونس، لأنه كان سيعطي دافعاً كبيراً لهذه التشكيلة، بواقع خبرته". وختم التعمري حديثه بالتعبير عن اشتياقه لأكلة "المنسف" الأردنية في فرنسا، التي يحترف فيها مع نادي رين، بقوله: "للأسف لا يوجد منسف هناك، وأشتاق له".

المجبري خلال كأس العرب 2021 في قطر (ديفيد راموس/Getty)
إيقاف المجبري المتوقّع في إنكلترا يخدم منتخب تونس.. وهذه التفاصيل

ويُذكر أن نجم منتخب الأردن، موسى التعمري، يُعد أحد أبرز الأسلحة، التي يعتمد عليها المدرب المغربي، جمال السلامي، من أجل تحقيق نتائج جيدة للغاية في بطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق في قطر يوم الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما قدم صاحب الـ 28 عاماً مساهمة بارزة للغاية، عقب قيادته "النشامى" صوب التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

