التعمري نجم رين الجديد.. سرّ التغيير الذي رفع أسهمه

حصد نجم منتخب الأردن موسى التعمري (28 عاماً) إشادة واسعة بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة لفريقه رين أمام بريست في الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه إلى قلب الطاولة والانتصار بنتيجة (2ـ1) في لقاء كان صعباً، ولكن هذه النقاط كانت ثمينة للغاية في حسابات رين الذي مرّ منذ مدة قصيرة بأزمات عديدة، قبل أن يلعب التعمري دوراً في مساعدته على الخروج من هذه المرحلة.

وانتشر فيديو على منصّات التواصل يُظهر مدرب رين وهو يُشيد باللاعب الأردني بعد مستواه الباهر في آخر مباراة، كما اختارته جماهير الفريق أفضل لاعب في اللقاء، وهو أمر كان متوقعاً، عطفاً على كل ما قدمه من مستويات مميزة، ولكنه يمثل نقطة تحول في علاقة نجم "النشامى" بجماهير النادي، ذلك أنه عندما استبدله المدرب في لقاء بريست، حيّت الجماهير بقوة اللاعب الأردني في اعتراف منها بمستواه ودوره الكبير في تحقيق الانتصار.

واقترن تألق التعمري في مباريات فريقه الأخيرة بتغيير مركزه، حيث أصبح يلعب على يسار الهجوم، وهو مركز تماشى مع قدراته، مثل ما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية، التي أشادت كثيراً بمستوى اللاعب الأردني بعد أن كان حاسماً في المباراة الأخيرة، كما أنه تألق في بقية المباريات التي لم يسجل خلالها أهدافاً، وبالتالي فإن المدرب حبيب باي أحسن توظيف قدرات التعمري الذي لعب سابقاً في مركز قلب هجوم.