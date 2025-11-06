التعمري على رأس قائمة السلامي لمواجهة تونس

- تصدر موسى التعمري قائمة منتخب الأردن لكرة القدم بقيادة المدرب جمال السلامي، استعداداً لمواجهتي تونس ومالي ودياً، ضمن تحضيرات كأس العرب 2025 ونهائيات كأس العالم 2026. - ضمت القائمة 30 لاعباً من أفضل لاعبي الأردن، مع عدم وجود تغييرات كبيرة عن المباريات السابقة، مما يعكس استقرار التشكيلة وثقة الجهاز الفني في اللاعبين. - يواجه اللاعب علي علوان برنامجاً تأهيلياً بسبب إصابة في الكاحل، بينما يواصل محمود مرضي وإبراهيم صبرة علاجهما، مع تطلع الفريق لتحقيق انتصارات تعزز ثقتهم وترتيبهم الدولي.

تصدر نجم نادي رين الفرنسي موسى التعمري (28 عاماً) قائمة منتخب الأردن لكرة القدم، التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، وذلك تحسباً لمواجهتي تونس ومالي ودياً، في إطار تحضيرات وصيف بطل آسيا 2024 لخوض بطولة كأس العرب فيفا 2025، ونهائيات كأس العالم 2026، إذ شرع رفاق التعمري، منذ ضمان التأهل، في الإعداد لهذا الموعد الكبير.

‎وضمّت القائمة 30 لاعباً من بين أفضل لاعبي الأردن من دون تغييرات كبيرة عن المباريات السابقة. وجاءت الاختيارات على الشكل التالي: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبد الله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبد الله عوض، يزن النعيمات.

وأوضح الاتحاد الأردني أن اللاعب علي علوان سيخضع لبرنامج تأهيلي في عمّان، خلال الفترة المقبلة، بعد إصابته بتمزق جزئي في أربطة الكاحل في أثناء مشاركته مع ناديه، في وقت يواصل فيه اللاعبان محمود مرضي وإبراهيم صبرة علاجهما بسبب تعرض كل منهما لإصابة، من ثم لم يكن في مقدورهما الالتحاق بمعسكر "النشامى"، في الوقت الذي يأمل فيه التعمري ورفاقه في حصد انتصارات تزيدهم ثقة بقدراتهم، وكذلك تساعدهم على تحسين ترتيبهم ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.