التعادل ينهي مواجهة مصر والكويت في كأس العرب

- تعادل منتخبا مصر والكويت (1-1) في الجولة الأولى من كأس العرب 2025، حيث سجل فهد الهاجري للكويت في الدقيقة 65، وعادل محمد مجدي قفشة لمصر في الدقيقة 87، وشهد اللقاء طرد الحارس الكويتي سعود الحوشان. - عانى منتخب مصر من غياب الفعالية الهجومية، حيث أهدر عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 39، بينما أظهر منتخب الكويت تنوعًا في الأداء بين الدفاع والهجوم. - شهد الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا مصريًا، مع فرص ضائعة من إسلام عيسى ومحمد شريف، قبل أن يسجل قفشة هدف التعادل من ركلة جزاء.

تعادل منتخبا مصر والكويت بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025"، ليحصل كل منهما على نقطة. وتقدم فهد الهاجري بهدف لصالح "الأزرق" في الدقيقة الـ 65، ورد محمد مجدي قفشة بالتعادل لـ "الفراعنة" في الدقيقة الـ 87، وطرد الحكم النرويجي إسبن إسكوس الحارس الكويتي سعود الحوشان، في الدقيقة الـ 84.

وعانى منتخب مصر من غياب المهاجم القادر على ترجمة الكرات العرضية إلى أهداف، في ظل تراجع مستوى محمد شريف بشكل لافت، وغياب التركيز عن اللاعبين في اللمسة الأخيرة، مع رعونة عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء الأولى، والتي أهدرها في الدقيقة الـ 39، فيما سيطر التنوع على أداء منتخب الكويت، الذي بدأ اللقاء بتكتيك دفاعي خلال الشوط الأول، ثم تحول للهجوم ومبادلة منافسه الهجمات في الفترة الثانية. وشهد الشوط الأول أفضلية مصرية.

وكاد منتخب الفراعنة يسجل بعد مرور دقيقتين عبر غنام محمد من تسديدة قوية حولها حارس الكويت إلى ركنية أولى، وواصل المصريون بدايتهم السريعة، وهددوا المرمى بأكثر من محاولة عبر إسلام عيسى ومحمد شريف وياسين مرعي بشكل متتالٍ، وكذلك لاحت للكويت محاولة عن طريق يوسف ناصر علت العارضة قبل أن تشهد الدقيقة الـ 38 احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مصر، أهدرها قائده عمرو السولية، خارج المرمى، وبعدها سيطر "الأزرق" الكويتي على منطقة الوسط، ولكن دون خطورة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب مصر ضغطه الهجومي مبكراً، وكاد يسجل مرتين، عبر إسلام عيسى في أول خمس دقائق، منها فرصة اهتزت معها الشباك الخارجية للمرمى الكويتي، ثم لاحت فرصة ذهبية لمحمد شريف في الدقيقة الـ 59 للتسجيل، لكنه أهدر الفرصة، ليجري المدير الفني لـ "الفراعنة"، حلمي طولان، عدة تغييرين، وسط تراجع لمنتخب الكويت، ودفع بكل من محمد مجدي قفشة ومروان حمدي، فيما رد "الأزرق" بتغييرات غلب عليها الطابع الهجومي يتصدرها راشد الدوسري، ثم خطف فهد الهاجري هدفاً مباغتاً للكويت بضربة رأسية رائعة، في الدقيقة الـ 65.

ثم أجرى منتخب مصر تغييرات أخرى، يمثلت في الدفع بكل من كريم فؤاد وميدو جابر، في محاولة لإدراك التعادل، وكاد الكويت يسجل هدفاً ثانياً عبر الهاجري من هجمة مرتدة تصدى لها حارس "الفراعنة" محمد بسام في الدقيقة الـ 81، ورد منتخب مصر بهجمة انتهت بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84 سجل منها قفشة هدف التعادل، ثم أهدر البديل كريم فؤاد فرصة تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة الـ 88، واحتسب الحكم سبع دقائق وقتاً بدلاً من الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).