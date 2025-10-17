- تعادل الأهلي مع الشباب 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، ليحتل الأهلي المركز الخامس برصيد تسع نقاط، بينما رفع الشباب رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر. - الاتحاد أضاع فرصة تصدر الدوري بعد تعادله 1-1 مع الفيحاء، حيث سجل أحمد الغامدي هدف التعادل، وأهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء حاسمة. - الخلود حقق فوزاً كبيراً 5-1 على النجمة، ليصل إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط، بينما بقي النجمة في ذيل الترتيب بلا نقاط.

تعادل الأهلي مع الشباب 1-1 في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، ووضع التعادل الأهلي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط، فيما رفع الشباب رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

ولم يظهر النجم الجزائري رياض محرز بالمستوى المنتظر، إذ بدا بعيداً عن أجواء اللقاء، وافتقد اللمسة الحاسمة، ما دفع المدرب لاستبداله بنجم منتخب السعودية صالح أبو الشامات في منتصف الشوط الثاني. وجاء هدف الأهلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح الإنكليزي إيفان توني في الدقيقة الـ15، فيما عدّل مواطنه جوش براونهيل النتيجة للشباب في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفرّط الاتحاد بفرصة ثمينة لاعتلاء قمة ترتيب الدوري السعودي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الفيحاء. وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر الذي يلتقي الفتح يوم غدٍ السبت، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى ثماني نقاط محتلاً المركز التاسع.

ونجح الفيحاء في افتتاح التسجيل عبر فاشيون ساكالا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كثّف الاتحاد ضغطه الهجومي بحثاً عن التعادل، ليدركه عند الدقيقة الـ64 بفضل رأسية أحمد الغامدي. وكاد الاتحاد يقلب الطاولة قبل النهاية بدقيقتين، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، إلا أن الفرنسي كريم بنزيمة فشل في ترجمتها إلى هدف، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، واصل الخلود عروضه القوية محققاً فوزاً عريضاً على ضيفه النجمة بنتيجة 5-1. وتناوب على تسجيل أهداف الخلود كل من محمد صوعان، وراميرو إنريكي، وميزياني ماوليدا، وهتان باهبري وعبد العزيز العليوي، بينما نجح العراقي علي جاسم في إحراز هدف النجمة الوحيد وبطريقة باهرة. وبهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، فيما بقي النجمة متذيلاً الترتيب بلا أي نقطة، ليواصل معاناته في انطلاقة الموسم.