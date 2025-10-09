أنهى فريق إسرائيل بريمير تيك موسمه في سباقات الدراجات الهوائية العالمية بانسحابٍ من طواف لومبارديا الإيطالي، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والمنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة. وجاء القرار، الذي وُصف بأنه "اتفاق متبادل" بين منظمي السباق والفريق، ليعكس تصاعد الغضب الشعبي في أوروبا ضد مشاركة فريق يحمل اسم إسرائيل، في ظل المجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وواجه الفريق ضغوطاً متزايدة، خلال الأشهر الماضية، بعدما تحوّلت سباقات كبرى، مثل طواف إسبانيا "لافويلتا" إلى ساحات احتجاج مناصرة لغزة. وأجبرت تلك التحركات المنظّمين على تقليص بعض المراحل، بعد أن قطع متظاهرون الطريق أمام الدراجين، ورفعوا شعارات تطالب بإبعاد الفريق الإسرائيلي عن المنافسات. ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة، بدا من الواضح أن الفريق بات عبئاً على المنظّمين والرعاة في آنٍ واحد، وفقاً لما نشره موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، اليوم الخميس.

واضطر الفريق إلى مراجعة موقفه، وإعلان تغيير اسمه قريباً، بعد أن قرر الرعاة والممولون الابتعاد عن رمزية "إسرائيل"، في ظل تزايد السخط الشعبي والإعلامي. وأوضح بيان رسمي أنّ الخطوة تهدف إلى "ضمان مستقبل الفريق" عبر التخلّي عن الهوية الإسرائيلية الحالية، بينما أعلن المالك المشارك، سيلفان آدامز، وهو رجل أعمال إسرائيلي- كندي، ابتعاده عن الواجهة وعدم تمثيله الفريق في المرحلة المقبلة.

وتكرّرت موجات الاحتجاج في السباقات الإيطالية أيضاً، إذ قرر منظّمو طواف إيميليا استبعاد الفريق "لدواعٍ أمنية"، في حين غاب عن سباق الوديان الثلاثة في فاريسي وطواف بيمونت. وأثبتت هذه القرارات أن الضغط الشعبي المؤيد لفلسطين بات فاعلاً في قلب الرياضة الأوروبية، إذ لم يعد ممكناً تجاهل الصوت الرافض لتبييض صورة الاحتلال عبر النشاط الرياضي.

وأكد ناشطون في أوروبا أنّ الرياضة لا يمكن أن تنفصل عن القيم الإنسانية، وأن الانسحاب المتكرر للفريق الإسرائيلي يشكّل رسالة واضحة مفادها أنّ الحرب على غزة تجاوزت حدود السياسة إلى ميادين الرياضة والثقافة. وشدّدوا على أن التضامن مع فلسطين لم يعد مجرد موقف رمزي، بل أصبح قوة ضغط حقيقية قادرة على تغيير موازين المشاركة والتمويل في البطولات الكبرى.

وبينما تحاول الرياضة العالمية حماية صورتها من التوظيف السياسي، يذكّر انسحاب "إسرائيل بريمير تيك" من طواف لومبارديا بأنّ العدالة لا تُعزل عن الرياضة، وأن التضامن مع فلسطين بات يفرض نفسه حتى على مضمار الدراجات.