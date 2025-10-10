التصفيات الأوروبية للمونديال: فوز عريض لمنتخب النمسا ومفاجأة تاريخية

- شهدت الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 نتائج مثيرة، حيث فرضت المنتخبات الكبرى هيمنتها، بينما حققت جزر الفارو مفاجأة كبيرة بفوزها على مونتينيغرو 4-0. - فنلندا أنعشت آمالها في التأهل بفوزها على ليتوانيا 2-1، بينما قدمت هولندا أداءً قوياً بفوزها على مالطا 4-0، واستمرت في صدارة مجموعتها. - النمسا حققت أكبر فوز في الجولة باكتساحها سان مارينو 10-0، بينما واصلت الدنمارك تألقها بفوزها على بيلاروسيا 6-0، واقتربت اسكتلندا من التأهل بفوزها على اليونان 3-1.

شهدت مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نتائج قوية ومثيرة، مساء الخميس، إذ فرضت المنتخبات الكبرى هيمنتها، فيما شهدت بعض المواجهات مفاجآت غير متوقعة.

ونجحت فنلندا في تحقيق فوز مهم خارج أرضها على ليتوانيا بنتيجة 2-1، لتُنعش آمالها في المنافسة على بطاقة التأهل، بعد أن رفعت رصيدها إلى عشر نقاط في المركز الثالث، مقابل ثلاث للخاسر، الذي يحتل المركز الرابع. وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، قدّم منتخب هولندا أداءً مقنعاً أمام مالطا، وحقق انتصاراً كبيراً بنتيجة 4-0، مؤكداً جاهزيته للمراحل المقبلة من التصفيات، بعد أن بقي في الصدارة بـ 13 نقطة.

أما اللقاء بين كرواتيا وجمهورية التشيك فانتهى بالتعادل السلبي 0-0، بعد مواجهة متكافئة غابت عنها الأهداف، رغم الفرص العديدة من الجانبين، ليبقى الفريقان في صدارة المجموعة الـ 12 برصيد 13 نقطة. وحقق منتخب جزر الفارو مفاجأة كبيرة في التصفيات بالفوز على مونتينيغرو (الجبل الأسود) برباعية نظيفة (4-0)، خارج التوقعات، في واحدة من أبرز نتائج الجولة، ليصبح ثالثاً بتسع نقاط. كما انتهت مواجهة قبرص والبوسنة والهرسك بتعادل مثير 2-2، بعد تبادل السيطرة والأهداف بين المنتخبين، ليبقى الأول في المركز الرابع بخمس نقاط، مقابل 13 نقطة للبوسنة في الوصافة.

وعلى صعيد النتائج العريضة، اكتسح منتخب النمسا مضيفه سان مارينو بنتيجة قياسية 10-0، في أكبر فوز لهذه المرحلة من التصفيات، ليبقى الفائز في الصدارة بـ15 نقطة. وواصل منتخب الدنمارك عروضه القوية بفوز ساحق على بيلاروسيا بنتيجة 6-0، في مباراة تألق فيها خط الهجوم بشكل لافت، ليواصل ريادته للمجموعة الثالثة بسبع نقاط، فيما بقي منتخب بيلاروسيا دون أي نقطة. وفي ختام الجولة، فاز منتخب اسكتلندا (الوصيف بسبع نقاط) خارج أرضه على اليونان (الثالثة بثلاث نقاط) بنتيجة (3-1)، ليواصل نتائجه الإيجابية، ويقترب خطوة إضافية من التأهل.