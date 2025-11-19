التصفيات الأوروبية المونديالية: تعرّف إلى أكبر النتائج التي سُجلت

- شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 نتائج تاريخية، حيث سجلت النرويج أكبر نتيجة بفوزها على مولدوفا (11-1)، وأظهرت قوتها الهجومية بتسجيل 35 هدفاً، مما ساهم في تأهلها بعد غياب طويل. - تأهلت منتخبات مثل ألمانيا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا، والبرتغال مباشرة إلى المونديال، بينما ستخوض منتخبات مثل سلوفاكيا، الدنمارك، وإيطاليا الملحق الأوروبي. - تضمنت التصفيات انتصارات كبيرة أخرى، مثل فوز النمسا على سان مارينو (10-0) والبرتغال على أرمينيا (9-1)، مما يعكس قوة المنتخبات الأوروبية.

اختُتمت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تسجيل نتائج كبيرة جداً ستُحفظ في سجلات التصفيات تاريخياً، حيثُ كانت مولدوفا وسان مارينو أكثر منتخبين تلقيا نتيجة قاسية تخطت حاجز التسعة أهداف في مباراة واحدة.

وسجل منتخب النرويج أكبر نتيجة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، عندما تفوق على منافسه منتخب مولدوفا (11-1)، كما أثبت أنه واحد من أقوى المنتخبات هجومياً بتسجيله 35 هدفاً، وهو ما ساهم في تأهله إلى المونديال بعد طول غياب، ولم تكن هذه النتيجة الكبيرة الوحيدة، إذ تفوق منتخب النمسا على منافسه منتخب سان مارينو (10-صفر).

كما وسجل منتخب البرتغال فوزاً ساحقاً في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية على حساب أرمينيا (9-1)، وتفوق منتخب كرواتيا على جبل طارق بسباعية نظيفة، وفاز أيضاً منتخب بلجيكا على منتخب ليشتنشتاين بالنتيجة ذاتها، في وقت اكتسح منتخب ويلز الذي عاد إلى المونديال من جديد منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة عريضة (7-1)، كما وفاز منتخب هولندا على مالطا بنتيجة كبيرة (8-صفر).

في المقابل فاز منتخب ألمانيا على منتخب سلوفاكيا بسداسية نظيفة، وتفوقت تركيا على بلغاريا بسداسية نظيفة، وفاز منتخب الدنمارك الذي سيخوض الملحق المؤهل، على منتخب بيلاروسيا بسداسية نظيفة، وتفوق منتخب بلجيكا على منافسه منتخب كازاخستان بسداسية نظيفة، كما واكتسحت إسبانيا منتخب تركيا بسداسية نظيفة في التصفيات، وفاز منتخب البوسنة على سان مارينو بسداسية نظيفة.

يُذكر أن المنتخبات التي تأهلت من التصفيات الأوروبية بشكل مباشر هي ألمانيا (متصدرة المجموعة الأولى)، سويسرا (متصدرة المجموعة الثانية)، اسكتلندا (متصدرة المجموعة الثالثة)، فرنسا (متصدرة المجموعة الرابعة)، إسبانيا (متصدرة المجموعة الخامسة)، البرتغال (متصدرة المجموعة السادسة)، هولندا (متصدرة المجموعة السابعة)، النمسا (متصدرة المجموعة الثامنة)، النرويج (متصدرة المجموعة التاسعة)، بلجيكا (متصدرة المجموعة العاشرة)، إنكلترا (متصدرة المجموعة الـ11)، كرواتيا (متصدرة المجموعة الـ12).

في المقابل، تأهل إلى الملحق الأوروبي كل من سلوفاكيا (وصيفة المجموعة الأولى)، كوسوفو (وصيفة المجموعة الثانية)، الدنمارك (وصيفة المجموعة الثالثة)، أوكرانيا (وصيفة المجموعة الرابعة)، تركيا (وصيفة المجموعة الخامسة)، أيرلندا (متصدرة المجموعة السادسة)، بولندا (وصيفة المجموعة السابعة)، البوسنة (وصيفة المجموعة الثامنة)، إيطاليا (وصيفة المجموعة التاسعة)، ويلز (وصيفة المجموعة العاشرة)، ألبانيا (وصيفة المجموعة الـ11)، تشيكيا (وصيفة المجموعة الـ12).