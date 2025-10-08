التصفيات الأفريقية: مصر لحسم التأهل وآمال جديدة لليبيا وجزر القمر

- منتخب مصر يسعى للتأهل لكأس العالم 2026 بقيادة حسام حسن، حيث يتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة ويحتاج للفوز على جيبوتي للوصول إلى 23 نقطة، معتمدًا على نجومه مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه. - في المجموعة الرابعة، يواجه منتخب ليبيا تحديًا كبيرًا أمام الرأس الأخضر، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويأمل في الفوز للحفاظ على آماله في التأهل بقيادة المدرب أليو سيسيه. - منتخب جزر القمر يسعى للفوز على مدغشقر في المجموعة التاسعة للحفاظ على آماله في التأهل، بينما تأهل المغرب رسميًا لكأس العالم برصيد 21 نقطة.

تعود منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إلى الواجهة مع انطلاق الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، وسط ترقب كبير لحسم بطاقات عربية جديدة نحو المونديال. وتتجه الأنظار العربية عامة، والمصرية خاصة، إلى المغرب، الذي يحتضن مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين منتخبي مصر وجيبوتي ضمن منافسات المجموعة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القدس المحتلة.

وتمثل المباراة فرصة ذهبية لمنتخب "الفراعنة" لحسم التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه حال فوزه بأي نتيجة والوصول إلى النقطة الـ23 دون النظر لنتائج أخرى. ويدخل منتخب مصر المواجهة متصدراً جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ما يمنحه فرصة للتأهل قبل جولة من النهاية، إذ يخوض المواجهة في ظروف معنوية مرتفعة مع سهولة المباراة نظرياً، إذ سيواجه منتخب جيبوتي أضعف منتخبات المجموعة، والذي يملك في جعبته نقطة واحدة.

ويراهن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن (59 عاماً)، على تشكيلة قوية، يتصدرها في الهجوم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، أهم أوراق "الفراعنة" تهديفياً، وثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري وأمله الأبرز على الصعيد الهجومي أمام جيبوتي. كما يعوّل مدرب منتخب مصر على أسماء أخرى مميزة، يتصدرها الجناح الأيسر المتألق مع الأهلي أخيراً محمود حسن تريزيغيه (31 عاماً)، وهو من أصحاب الخبرات ونجم وسط الجزيرة الإماراتي، إبراهيم عادل (24 عاماً)، إضافة للاعبين آخرين مثل محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي ومروان عطية وحمدي فتحي ومصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو.

وينتظر أن يؤدي حسام حسن المواجهة بطريقة هجومية (4-3-3) مع التركيز بشكل كبير على محمد صلاح في ترجيح الكفة تهديفياً مع آمال عريضة أيضاً بأن يكسر هجومه، المكون من مصطفى محمد وأسامة فيصل، الصيام التهديفي، الذي يمر به الخط الأمامي في المباريات الأخيرة. ومن جانبه، أكد مدير منتخب مصر إبراهيم حسن جاهزية لاعبيه لخوض لقاء جيبوتي والسعي وراء تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى كأس العالم 2026، وقال في تصريحات صحافية: "إن مباراة جيبوتي طريق التأهل إلى كأس العالم، وهذا هو هدف الجهاز الفني واللاعبين، وسنؤدي بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المونديال، ولدينا ثقة في المجموعة الحالية من اللاعبين رغم الغيابات".

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب بوركينا فاسو الوصيف برصيد 15 نقطة نظيره في سيراليون، صاحب المركز الثالث في الجدول برصيد 12 نقطة، إذ يسعى منتخب بوركينا فاسو للفوز على أمل تعثر "الفراعنة "في المقابل والإبقاء على آماله في المنافسة على قمة المجموعة، كما يلعب منتخب إثيوبيا (ست نقاط) مع غينيا بيساو (10 نقاط) في لقاء خارج المنافسة ضمن المجموعة نفسها.

ليبيا للبقاء في دائرة المنافسة

وفي المجموعة الرابعة، يخوض منتخب ليبيا مباراة عصيبة للغاية وحاسمة عندما يلتقي الرأس الأخضر تحت شعار لا بديل عن الفوز للإبقاء على آمال الصعود لمونديال 2026. ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن الرأس الأخضر، صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، والذي يتيح له الفوز حسم التأهل رسمياً.

ويأمل منتخب ليبيا في الانتصار والوصول للنقطة الـ17، على أمل تأجيل حسم هوية متصدر المجموعة والبقاء في دائرة المنافسة لآخر جولة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم. وبدوره، يسعى مديره الفني السنغالي أليو سيسيه إلى مواصلة عروضه القوية رفقة "فرسان المتوسط"، والفوز على نظيره الرأس الأخضر في ظل امتلاكه تشكيلة قوية يتصدرها حالياً ثلاثي النادي الأفريقي التونسي علي يوسف وفهد المسماري وأسامة الشريمي، ونجم فريق النجم الساحلي التونسي نور الدين القليب.

ويملك أليو سيسيه أوراقاً رابحة في تشكيلة منتخب ليبيا، مثل طلال فرحات وفاضل سلامة وعز الدين المريمي ومحمود الشلوبي وطقطق ومنعم عكاشة والشلوي، وسط توقعات بأن يخوض المدرب السنغالي مواجهته الصعبة مع الرأس الأخضر بطريقة متوازنة (4-3-3)، مع الاعتماد على فرض رقابة لصيقة على مصادر الخطورة في تشكيلة الرأس الأخضر.

وفي المجموعة نفسها من التصفيات الأفريقية، يلتقي منتخبا الكاميرون وموريشيوس في اختبار لا بديل خلاله عن الفوز بالنسبة إلى الكاميرون في رحلة حسم بطاقة التأهل، إذ تملك "الأسود غير المروضة" 15 نقطة في المركز الثاني، مقابل خمس نقاط لمنتخب موريشيوس، صاحب المركز الخامس، كما يلتقي في المجموعة أيضاً منتخبا أنغولا (10 نقاط) وسواتيني (نقطتان) في لقاء هادئ.

جزر القمر.. لا بديل عن الفوز في التصفيات

وفي المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية، يخوض منتخب جزر القُمر مواجهة شديدة الصعوبة لا بديل فيها عن الفوز عندما يلتقي نظيره مدغشقر من أجل الإبقاء على آمال التأهل إلى كأس العالم 2026. ويملك جزر القُمر في جعبته 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث بفارق نقطة عن مدغشقر الذي يملك 16 نقطة، وهو صاحب المركز الثاني.

ويتيح الفوز لجزر القُمر الصعود إلى وصافة المجموعة ترقباً لنتيجة منافس آخر، هو منتخب غانا صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، الذي يلتقي أفريقيا الوسطى (خمس نقاط). ويمثل فوز غانا على أفريقيا الوسطى نهاية مشوار المجموعة مبكراً، وقبل النهاية بجولة واحدة، وإعلان تأهل "النجوم السوداء" رسمياً إلى المونديال، على حساب منافسيه جزر القُمر ومدغشقر. وتشهد المجموعة لقاء آخر يجمع بين مالي (12 نقطة) وتشاد (نقطة واحدة) تحتل بها مؤخرة جدول ترتيب المجموعة.

وتشهد المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية لقاء النيجر (تسع نقاط) مع الكونغو (نقطة واحدة)، فيما يلتقي منتخب زامبيا ولديه ست نقاط نظيره التنزاني تنزانيا، ولديه عشر نقاط، بعدما تأهل منتخب المغرب رسمياً إلى كأس العالم برصيد 21 نقطة، وقبل نهاية التصفيات بجولتين، في إنجاز تاريخي لـ"أسود الأطلس".