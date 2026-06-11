التشيك في مونديال 2026.. صاحب الإنجازين التاريخيين يعود بعد 20 عاماً

- عاد منتخب التشيك إلى كأس العالم بعد غياب 20 عاماً، حيث يطمح لتكرار إنجازي 1934 و1962، رغم صعوبة المهمة في ظل تشكيلة متواضعة مقارنة بالمنتخبات الكبيرة. - سيخوض المنتخب البطولة بتشكيلة محلية مدعمة بمحترفين بارزين مثل باتريك شيك وتوماس سوستشيك، تحت قيادة المدرب ميروسلاف كوبيك الذي حقق نجاحات محلية. - يشارك المنتخب في المجموعة الأولى مع المكسيك، جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، ويبدأ مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية في استاديو أكرون، ثم جنوب أفريقيا، ويختتم ضد المكسيك.

عاد منتخب التشيك إلى بطولة كأس العالم بعد غياب استمر 20 عاماً، إذ إنّ آخر ظهور كان في نسخة مونديال ألمانيا 2006، وهو المنتخب الأوروبي الذي قدّم نجوماً مُميزين في كرة القدم العالمية، صنعوا الفارق خلال مسيرتهم الكروية، ويأمل في تكرار الإنجازين التاريخيين اللذين حققهما سابقاً في البطولة.

إنجازان تاريخيان

بدأت رحلة منتخب التشيك في كأس العالم بنسخة عام 1934 التي استضافتها إيطاليا تحت مسمى منتخب تشيكوسلوفاكيا، وحلّ حينها وصيفاً في تلك النسخة، ثم خرج من الدور ربع النهائي في نسخة كأس العالم 1938 التي أقيمت في فرنسا، وبعدها خرج من دور المجموعات في نسختي 1954 بسويسرا و1958 بالسويد، وعاد وحلّ وصيفاً في نسخة مونديال تشيلي 1962، ليعود ويُشارك في نسختي 1970 بالمكسيك و1982 بإسبانيا، وخرج في النسختين من دور المجموعات من دون تحقيق أي فوز.

ومنذ عام 1998، أصبح المنتخب يلعب باسم التشيك، ولكن لسوء حظه لم يتأهل سوى مرة واحدة للمونديال، وكان ذلك في نسخة عام 2006 التي شهدت آخر مشاركة للمنتخب التشيكي في كأس العالم، إذ غاب عن نسخات 2010 في جنوب أفريقيا ثم 2014 في البرازيل وبعدها 2018 في روسيا ثم 2022 في قطر، ليعود إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وعينه على تكرار إنجازي 1934 و1962، مع الإشارة إلى أنّ المهمة صعبة جداً للوصول إلى النهائي في ظل تشكيلة متواضعة مقارنة بالمنتخبات الكبيرة المنافسة على اللقب، ولكن يبقى حلم التشيك التأهل للدور الثاني في البطولة.

تشكيلة محلية مُطعّمة بالمحترفين

سيخوض منتخب التشيك بطولة كأس العالم 2026 بتشكيلة معظمها من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في بطولة الدوري التشيكي مع بعض العناصر المحترفين في الخارج. ولعل أبرز نجوم المنتخب الملقب بـ"نارودياك"، أي المنتخب الوطني، هو باتريك شيك مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني، وتوماس سوستشيك لاعب نادي ويستهام يونايتد الإنكليزي، وبافل شولتس لاعب نادي ليون الفرنسي، وقائد المنتخب لاديسلاف كريتشي لاعب نادي وولفرهامبتون الإنكليزي، وحارس المرمى ماتج كوفار لاعب نادي أيندهوفن الهولندي، ومن بين اللاعبين المحليين يبرز نجم خط الوسط مايكل ساديليك لاعب نادي سلافيا براغ. ويقود المنتخب التشيكي المدرب التشيكي ميروسلاف كوبيك، الذي قاد المنتخب في ثلاث مباريات حتى الآن (تعادل في مباراتين وفاز في مباراة واحدة)، وهو المدرب الذي حقق إنجازاً محلياً في مسيرته التدريبة عبر التتويج بلقب الدوري مع فريق فيكتوريا بلزن.

التشيك في مونديال 2026

سيُشارك منتخب التشيك ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، وسيبدأ رحلته في المونديال بمواجهة كوريا الجنوبية على ملعب استاديو أكرون في مدينة زابوبان المكسيكية غداً الجمعة، ثم سيواجه منتخب جنوب أفريقيا على ملعب مرسيديس بنز في مدينة أتلانتا الأميركية، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك صاحب الأرض والجمهور على ملعب استاديو أزتيكا في مكسيكو يوم 24 يونيو/ حزيران الحالي.