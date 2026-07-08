- اختار موقع "سوفا سكور" التشكيلة المثالية لدور ثمن نهائي كأس العالم 2026، وشهدت التشكيلة حضوراً لافتاً لنجوم كبار مثل ليونيل ميسي وإرلينغ هالاند، مع غياب مصري رغم الأداء المميز. - تألق غريغور كوبيل كأفضل حارس بتقييم 9.3، وضم خط الدفاع المغربي نصير مزراوي وأشرف حكيمي، والفرنسي دايوت أوباميكانو، والأرجنتيني كريستيانو روميرو. - في خط الوسط، تألق جود بيلنغهام ولياندرو باريديس وعز الدين أوناحي، بينما قاد الهجوم ليونيل ميسي وإرلينغ هالاند وشارل دي كيتيلاري.

اختار موقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصاءات عالم كرة القدم، اليوم الأربعاء، التشكيلة المثالية لدور ثمن نهائي كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما أعطى تقييمات مختلفة لكلّ لاعب عقب نهاية جميع المباريات، والتي شهدت حضوراً لافتاً للنجوم الكبار على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينغ هالاند إلى جانب حضور مغربي قوي وغيابٍ مصري رغم المستوى المميز الذي قدّمه لاعبو المدرب حسام حسن.

وجرى اختيار غريغور كوبيل حارس سويسرا في مركز حامي العرين بعدما حصل على أعلى تقييم في التشكيلة بـ9.3، عقب تألقه أمام كولومبيا وإنقاذ أكثر من فرصة ومن ثم إبداعه في ركلات الترجيح، أما خط الدفاع فقد ضمّ، المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد بتقييم 7.9، والفرنسي دايوت أوباميكانو بـ7.5 إلى جانب الأرجنتيني كريستيانو روميرو بـ7.7 وأخيراً بطل أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي بـ7.4.

ووقع الاختيار على الإنكليزي جود بيلنغهام في خط الوسط بتنقيط بلغ 9.0 بعد التألق أمام المكسيك وتسجيل ثنائية، إلى جانب لياندرو باريديس 8.3 بسبب مساهمته في عودة التانغو أمام مصر، وأخيراً عز الدين أوناحي الذي كان السبب في تجاوز المغرب عقبة كندا ووصل تنقيطه إلى 9.0، أما خط الهجوم فعرف حضور ليونيل ميسي بتقييم 9.3 بعد الأداء المؤثر في الريمونتادا أمام الفراعنة رغم إهداره ركلة جزاء تصدّى لها مصطفى شوبير، وإلى جانبه أتى النرويجي إرلينغ هالاند بتنقيط 9.1 عقب إزاحته البرازيل من المشهد وأخيراً البلجيكي شارل دي كيتيلاري الذي حصل على 8.5.