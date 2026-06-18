- تألق حارس الرأس الأخضر جوزيه فوزينها في التشكيلة الأفضل للجولة الأولى من مونديال 2026، بعد أدائه المميز ضد إسبانيا، حيث تصدى لأهداف بمعدل 1.5 هدف، مما جعله الأبرز بين حراس المرمى. - برز أمير موريلو من بنما رغم الخسارة أمام غانا، بفضل صناعته ثلاث فرص وافتكاكه الكرة 12 مرة، بينما تألق بيكو لوبيز كأفضل مدافع، ورافقه الأسترالي هاري سوتار في التشكيلة الأساسية. - في الهجوم، قاد ليونيل ميسي الأرجنتين بثلاثية ضد الجزائر، بينما ساهم كيليان مبابي في فوز فرنسا على السنغال، وأثبت يان ديوماندي وإرلينغ هالاند جدارتهما في التشكيلة الأفضل.

استطاع عدد من نجوم المنتخبات الحضور في التشكيلة الأفضل، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا البريطانية للإحصائيات الرياضية، الخميس.

وتمكن حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر جوزيه فوزينها (40 عاما)، من الدخول إلى التشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من مونديال 2026، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة ولعب دوراً رئيسية في فرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا، الذي كان مرشحاً لتحقيق انتصار، لكن حامي العرين بلغ معدل تصديه للأهداف (1.5 هدف)، وكان الأبرز بين حُماة العرين في مرحلة المجموعات.

من جهته، ظهر اسم الظهير الأيمن لمنتخب بنما أمير موريلو (30 عاماً)، ضمن قائمة التشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال 2026، رغم الخسارة أمام منتخب غانا بهدف مقابل لا شيء، لأنه استطاع صناعة ثلاث فرص خلال المواجهة، وكاد أن يساعد بلاده على تسجيل الهدف، بالإضافة إلى تمكنه من افتكاك الكرة في 12 مناسبة، وغيرها من الإحصائيات التي جعلته يتفوق على كثير من النجوم في المركز نفسه.

أما نجم منتخب الرأس الأخضر الآخر بيكو لوبيز، فتمكن من أن يصبح أفضل مدافع في التشكيلة الأساسية بسبب ما فعله في المباراة ضد إسبانيا، فيما يرافقه الأسترالي هاري سوتار، الذي لعب دوراً أساسياً في الانتصار على تركيا بهدفين مقابل لا شيء، بعدما افتك ثلاث من أصل أربع مواجهات هوائية ومثلها في المواجهات الأرضية، وشتت الكرة 13 مرة، في حين جاء الأميركي أنتوني روبنسون أفضل ظهير أيسر في الجولة الأولى من مونديال 2026.

بدوره، خطف قائد خط وسط منتخب المغرب أيوب بوعدي الأنظار إليه وبقوة بعدما لعب دوراً في فرض التعادل على منتخب البرازيل بهدف لمثله، الأمر الذي جعل صاحب الـ18 عاماً يدخل التشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من مونديال 2026 بسبب قيامه بإعطاء 60 من أصل 66 تمريرة، وبنسبة وصلت إلى 90.7%، فيما جاء إلى جانبه نجم منتخب أميركا وستون مكيني، الذي ساهم بتحقيق الفوز على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وفي خط الهجوم، ظهر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في التشكيلة الأفضل بالجولة الأولى من مونديال 2026، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ضد الجزائر، فيما فرض العاجي يان ديوماندي نفسه أحد النجوم الصاعدين وبقوة، بعدما ساهم بالفوز الصعب على الإكوادور بهدف نظيف، في حين لم يغب إرلينغ هالاند عن القائمة بعدما نصب نفسه بطلاً في المباراة التي انتصرت فيها النرويج على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويكمل قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي التشكيلة الأفضل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب مهاجم "الديوك" دوراً بارزاً في حسم المواجهة الصعبة أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبخاصة أن صاحب الـ27 عاماً قام بإحراز هدفين، بالإضافة إلى تسع مراوغات.