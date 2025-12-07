الترهوني يكشف أسباب إخفاق ليبيا ويحدد مرشحيه للقب كأس العرب

- نادر الترهوني يعبر عن استيائه من الأزمات الفنية والتنظيمية التي أثرت على أداء المنتخب الليبي، مما أدى إلى عدم التأهل لكأس العرب 2025، مشيراً إلى التحديات التي واجهها الفريق بعد عدم التأهل لكأس أمم أفريقيا. - الترهوني يشيد بقدرات قطر في تنظيم البطولات الرياضية، مؤكداً أنها أصبحت وجهة معتمدة للفيفا بعد نجاحها في استضافة كأس العالم 2022، مما يعزز مكانتها في استضافة الأحداث الرياضية. - توقعات بمنافسة قوية في كأس العرب مع بروز منتخبات مثل المغرب ومصر وقطر، مع تألق لاعبين مثل بولبينة من الجزائر وعمرو السولية من مصر، مما يجعل النسخة المقبلة استثنائية.

أبدى نجم منتخب ليبيا السابق، نادر الترهوني (46 عاماً)، استياءه من الواقع الذي يمرّ به المنتخب الليبي في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن تراكم الأزمات الفنية والتنظيمية كان وراء الإخفاق في بلوغ كأس العرب 2025، بينما تحدث عن المنتخبات الأبرز للمنافسة على اللقب في نسخة قطر.

وأعرب الترهوني عن أسفه للوضع الذي يمرّ به المنتخب الليبي خلال الأشهر الستة الأخيرة، واصفاً إياها بـ"الفترة الحرجة جداً"، مؤكداً أن تراكم الأزمات انعكس بشكل مباشر على نتائج المنتخب وعدم قدرته على بلوغ كأس العرب. وقال الترهوني في حواره مع "العربي الجديد": "بعد خروج ليبيا وعدم التأهل لكأس أمم أفريقيا في المغرب، كنّا نعرف حجم التحديات. التعاقد مع أليو سيسيه جاء في توقيت حساس، ومع ذلك لم تُستكمل منافسات الدوري إلا في أواخر أغسطس/آب، وعدم خوض المنتخب مباريات كافية، سواء في أيام "فيفا أو على مستوى الاحتكاك الودي، جعل الأمور أكثر تعقيداً".

وأضاف: "رزنامة الدوري المحلي وتأخر انطلاقه وعدم استكمال مسابقة الكأس، كلها عوامل أثرت على مشروع مدرب المنتخب. هذه التحديات كانت سبباً في تذبذب مستوى المنتخب، رغم أننا كنا قريبين جداً من التأهل لملحق كأس العالم. للأسف النتائج الأخيرة لم تُرضِ الشارع الليبي، واللاعبون مرّوا بفترة سلبية انعكست على مواجهة فلسطين في ملحق كأس العرب". وفي حديثه عن تنظيم قطر للبطولات، أثنى الترهوني على القدرات القطرية قائلاً: "قطر تملك خبرة كبيرة في تنظيم البطولات القارية والإقليمية. بعد نجاح كأس العالم 2022، أصبحت وجهة معتمدة لفيفا لاستضافة البطولات. ما شاهدناه من تنظيم كأس العالم تحت 17 عاماً، والبطولات السابقة، يؤكد أن قطر ما زالت تقدم نفسها كواحدة من أفضل الدول في استضافة الأحداث الرياضية".

وعن المنافسة على لقب كأس العرب، رأى الترهوني أن البطولة ستكون قوية ومفتوحة على أكثر من منتخب، موضحاً: "هناك تطور كبير في مستويات عدة منتخبات، أبرزها المغرب الذي يقدم نجاحات متواصلة من الشان إلى المونديال وإلى الفئات السنية. المنتخب المصري أيضاً يملك كوكبة من النجوم، وكذلك الأردن الذي تأهل لكأس العالم 2026، إضافة إلى قطر صاحبة الأرض والجمهور، وتونس التي لا تزال قوة حاضرة، والسودان الذي فاجأ الجميع بتأهله على حساب لبنان". كما توقع تألق عدد من النجوم في النسخة المقبلة، قائلاً: "البطولة تضم نخبة كبيرة من اللاعبين، لكن من الأسماء التي أرى أنها قد تصنع الفارق هناك بولبينة مهاجم الجزائر، الذي يقدم مستويات متصاعدة في الدوري القطري، إضافة إلى لاعبي المنتخب المصري أصحاب الخبرة، مثل عمرو السولية وغيرهم. أعتقد أن النسخة الحالية ستكون استثنائية من حيث المستوى الفني سواء للمنتخبات أو للاعبين المحليين".