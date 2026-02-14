- تأهل الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على بيترو الأنغولي (2-0)، ليضمن المركز الثاني في مجموعته برصيد تسع نقاط، رغم الصعوبات التي واجهها في الشوط الأول. - شهد الفريق تغييرات إدارية بعد إقالة المدرب ماهر الكنزاري وتعيين كريستيان براكوني، حيث ساهم اللاعبون الأجانب في تحقيق الفوز، مع تسجيل أبو بكر دياكيتي وجاك ديارا الأهداف. - يستعد الترجي لمرحلة جديدة بتعيين المدرب الفرنسي باتريس بوميل، ومواجهة تحديات محلية وأفريقية، بما في ذلك مباريات مؤجلة في الدوري ومواجهة قوية في ربع النهائي.

تأهل الترجي التونسي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بانتصاره في ملعب حمادي العقربي برادس، اليوم السبت، على بيترو الأنغولي بنتيجة (2ـ0)، وهو الانتصار الثاني للفريق في دور المجموعات، ليضمن مركز الوصافة برصيد تسع نقاط، ورغم أنّه فشل في الحصول على الصدارة مثل ما كان يفعل في النسخ السابقة من المسابقة، إلا أن الفريق تفادى سيناريو كارثياً، بما أنّه وجد صعوبات كبيرة في الشوط الأول، وكان مهدداً بقبول أهداف تهدد استمراره في المسابقة، ولكنه حجز في النهاية الوصافة خلف الملعب المالي بعد انتصارٍ مستحق.

وشهدت أسوار فريق "باب سويقة" تطورات مثيرة منذ أسبوع، وذلك عقب الخسارة أمام الملعب المالي (0ـ1)، حيث أقالت إدارة النادي المدرب ماهر الكنزاري، وكلفت المدير الفني للشبان الفرنسي كريستيان براكوني بقيادة الفريق في مرحلة انتقالية وحاسمة، بما أن الهزيمة أمام بيترو كانت ستقصي الترجي من دوري الأبطال، وقد تجاوز الفريق فخ منافسه الأنغولي بسلام بفضل ترسانة الأجانب في صفوفه، حيث ضمّت التشكيلة الأساسية خمسة لاعبين أجانب، إذ سجل المالي أبو بكر دياكيتي هدف الفريق الأول، وأضاف البوركيني جاك ديارا الهدف الثاني، لتتأكد مجدداً أهمية اللاعبين القادمين من الخارج في الفريق، تزامناً مع عودة المدافع الجزائري محمد لمين توغاي للمشاركة بعدما تعرّض إلى إصابة مع منتخب الجزائر منذ أسابيع.

وبنهاية المرحلة الانتقالية التي أمنها المدرب الفرنسي براكوني، سيدخل الترجي مرحلة جديدة، إذ من المنتظر أن تعلن إدارة النادي عن التعاقد رسمياً مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي فكّ ارتباطه بمنتخب أنغولا، اليوم السبت، تمهيداً لتعاقده مع الترجي، حيث كان التنافس بين العديد من الجنسيات العربية والأفريقية، وفي النهاية، حوقع الاختيار على المدرب الفرنسي. كما أن الترجي سيدخل مرحلة حاسمة في موسمه، بداية بخوض المباريات المؤجلة في الدوري المحلي، حيث تنتظره ثلاث مواجهات لاستعادة المركز الأول من النادي الأفريقي، قبل خوض منافسات ربع النهائي في المسابقة الأفريقية، حيث سيكون في مواجهة عربية قوية أمام بيراميدز المصري أو الهلال السوداني، وكلّ منهما ضمن المركز الأول في مجموعته، كما يمكن أن يواجه الأهلي المصري أو الجيش المغربي، بما أن اللقاء بينهما يوم الأحد سيُحدد متصدر المجموعة، باعتبار أنّ الترجي تأهل في الوصافة، وسيواجه أحد متصدري المجموعات الأخرى كما تنص عليه القوانين، وبالتالي سيكون في مهمة صعبة للغاية لتخطي الدور المقبل.