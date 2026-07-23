الترجي يواصل استقطاب "الطيور المهاجرة".. عادل بالطيب آخر الوافدين

- واصلت إدارة الترجي التونسي تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي بتعاقدها مع المهاجم عادل بالطيب، مما يتيح فرصاً إضافية لدعم القدرات الهجومية للفريق. - يسعى الترجي لتعزيز صفوفه بلاعبين تونسيين لتفادي قيود قانون اللاعبين الأجانب في الدوري التونسي، حيث لا يمكن الاعتماد على أكثر من أربعة لاعبين أجانب، بينما في دوري الأبطال يمكن الاعتماد على عدد غير محدد. - يعكس توجه الترجي لاستقطاب لاعبين تونسيين من أوروبا غياب المواهب المحلية، حيث لجأ الفريق للتعاقد مع لاعبين يعانون من الأزمات لدعم خياراته في الموسم المقبل.

واصلت إدارة الترجي التونسي دعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، بعدما أعلن النادي، الخميس، عن تعاقده مع المهاجم عادل بالطيب (29 عاماً)، في صفقة انتقال حرّ قادت اللاعب إلى أول تجربة احترافية في الدوري التونسي، بعدما خاض معظم فترات مسيرته متنقلاً بين عديد الدوريات في أوروبا، وآخرها في لوكسمبورغ.

وتُتيح الصفقة الجديدة فرصاً إضافية أمام الفريق لدعم قدراته الهجومية ودعم المنافسة في الخط الأمامي، إضافة إلى أن الترجي يبحث عن تعزيز صفوفه بأكبرٍ عدد من اللاعبين التونسيين حتى بتفادى المشاكل التي يطرحها قانون اللاعبين الأجانب بين المباريات المحلية ومنافسات دوري أبطال أفريقيا، إذ لا يمكن للفريق أن يعتمد على أكثر من أربعة لاعبين على الميدان في الدوري التونسي، بينما يمكنه الاعتماد على عددٍ غير محدد في دوري الأبطال، فخلال مواجهة الأهلي المصري في الموسم الماضي اعتمد الترجي على سبعة لاعبين في تشكيلته الأساسية من جنسيات غير تونسية، وهو ما ساعده على تحقيق انتصار تاريخي في القاهرة والتأهل.

كما تابع الترجي سياسة استقطاب اللاعبين التونسيين من أوروبا، فخلال الميركاتو الشتوي الأخير ضمّ الفريق حمزة رفيع ومحمد دراغر وأنيس عرعار، وكل واحد منهم كان ينشط في قارة أوروبا. وفي الميركاتو الصيفي الحالي، تعاقد مع محمد الحاج محمود وعادل بالطيب، وحاول التعاقد مع علي العابدي. وعكس هذا التوجه غياب المواهب عن الدوري التونسي، بما أن الفرق لم تعد تهتمّ كثيراً بفرق الفئات السنية، ولهذا لجأ الترجي إلى التعاقد مع لاعبين ينشطون في أوروبا ويعانون من الأزمات كي يدعم صفوفه بأكبر عددٍ من الخيارات، وخاصة أنه سيخوض تحديات جديدة في الموسم المقبل.