الترجي يواجه أزمة إصابات ومونديال الأندية في قفص الاتهام

ضربت أزمة الإصابات نادي الترجي التونسي بقوة، في فترة التوقف الدولي الحالية، وشملت العديد من نجومه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لعودة منافسات الدوري المحلي، وكذلك المباريات الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي تسبق التأهل إلى مرحلة المجموعات.

وتتابعت الإصابات في الأيام الأخيرة بشكل مزعج للجهاز الفني للفريق، إذ أعلن الترجي، في وقت سابق، إصابة ثنائي منتخب الجزائر، محمد أمين توغاي ويوسف بلايلي، والظهير الأيمن، محمد بن علي، فيما كشفت المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، أن البرازيلي، يان ساس، سيغيب هو الآخر لفترة غير معلنة حتى الآن، بسبب الإصابة.

وتشير المعلومات نفسها إلى أنّ ياسين مرياح شعر بأوجاع على مستوى الركبة، في معسكر منتخب تونس، وكذلك الحارس بشير بن سعيد، ليقرر المدير الفني، سامي الطرابلسي، استبعادهما من حساباته في المباراة الأخيرة ضد ناميبيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إذ أراد إراحتهما بدلاً من المجازفة بهما في لقاء شكلي، من دون رهان رسمي.

وطرحت الأزمة الصحية في صفوف لاعبي الترجي من جديد الجدل في الشارع الرياضي التونسي، حول مخلّفات المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت صيف هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية، وحالة الإجهاد، التي سبَّبها "الموندياليتو"، خصوصاً أن أغلب الإصابات كانت عضلية وناتجة عن الإرهاق، الذي عاشه اللاعبون طيلة الأشهر الماضية، بينما كان من المفترض أن ينعموا براحتهم السنوية، خلال فترة تنظيم البطولة، التي أقيمت بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين.

وتبنى بعض المحللين رواية كأس العالم للأندية، مستشهدين بفريق باريس سان جيرمان، الذي خاض موسماً طويلاً العام الماضي أنهاه بمركز الوصافة في "الموندياليتو"، ليعاني بعد ذلك إصابات عديدة في صفوف نجومه، خلال الفترة الأخيرة، وهي أغلبها عضلية، على غرار الثنائي الثاني الفرنسي، دوي وديمبيلي، والجورجي كفاراتسخيليا، والبرتغالي نيفس، والإسباني رويز، والبرازيلي ماركينوس.