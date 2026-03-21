تأهل الترجي التونسي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بانتصاره اليوم السبت في القاهرة على الأهلي المصري (3ـ2). وكان بطل الدوري التونسي، قد فاز ذهاباً أمام جماهيره في ملعب رادس، بنتيجة (1ـ0) ليحقق تأهلاً مهماً في رحلة بحثه عن التتويج الخامس في المسابقة والأول منذ عام 2019. وسجل للأهلي كل من محمود تريزيغيه وحمزة الجلاصي بالخطأ، وأحرز أهداف فريق "باب سويقة": فلوريان دانهو ومحمد لمين توغاي من ركلة جزاء، فيما سجل حمزة الجلاصي الهدف الثالث.

وأنهى الترجي عقدة المباريات أمام منافسه المصري، في دوري الأبطال في القاهرة، بما أن الترجي لم ينتصر سابقاً على منافسه بعيداً عن جماهيره، كما أن الأهلي حقق عديد النجاحات أمام الفريق التونسي في المواسم الأخيرة، وآخرها في نهائي عام 2024، عندما حصد اللقب بتعادله في تونس (0ـ0) وفوزه في القاهرة (1ـ0)، وهذه المرة كانت الكلمة الأخيرة للفريق التونسي، الذي أظهر شخصية قوية، وخاصة في الشوط الثاني الذي كان مميزاً مثلما فعل في لقاء الذهاب.

ويعود الفضل في هذا التأهل، إلى الحارس بشير بن سعيد، الذي تألق بشكل لافتٍ خلال الشوط الأول، فرغم قبول هدف عبر تريزيغيه في الدقائق الأولى من اللعب، فإن حارس الاتحاد المنستيري سابقاً، كان سداً منيعاً أمام محاولات الأهلي الكثيرة، وأبقى فريقه في اللقاء. كما تابع تميزه في أولى دقائق الفترة الثانية من اللقاء، وكان بن سعيد قد برز ذهاباً أيضا وصدّ عديد الكرات. ويتزامن هذا التألق اللافت، مع استبعاده من قائمة منتخب "نسور قرطاج"، في قرار أثار جدلا في تونس، بما أن بن سعيد يُشارك في المسابقات الدولية مع فريقه، ولم يرتكب أخطاء، ولكن المدرب صبري اللموشي، فضّل عدم ضمّه إلى القائمة التي ستخوض مباراتين خلال التوقف الدولي الحالي.

كما برز المهاجم الفرنسي، من أصول عاجية، فلوريان دانهو، بتسجيل الهدف الحاسم في المواجهة. وبعد أن لعب دوراً مهماً في لقاء الذهاب في تونس، عندما فرض على دفاع الأهلي مراقبته بشكل متواصل، فإن دانهو كان مصدر الخطر الأساسي في لقاء العودة، وبفضله عاد الترجي في اللقاء عندما كان الفريق المصري مسيطراً. ويعتبر تألق دانهو مهماً للفريق التونسي، الذي واجه الكثير من الأزمات في المواسم الأخيرة، بسبب فشل صفقات اللاعبين الأجانب، وآخرهم البرازيلي رودريغيز الذي غادر الفريق دون أن يحرز هدفاً في دوري الأبطال. وقد أظهر دانهو أنه يستحق ثقة المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي أصرّ على الاعتماد عليه أساسياً رغم الانتقادات التي لاحقت المهاجم، منذ أن أضاع ركلة جزاء في ديربي تونس، ليكسب الرهان بقيادة الفريق إلى المربع الذهبي.