الترجي يملك 3 خيارات في الميركاتو لتعويض غياب بلايلي

- يواجه نادي الترجي التونسي تحديًا كبيرًا بعد إصابة نجمه الجزائري يوسف بلايلي بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم، وهو ما يؤثر على طموحات الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والألقاب المحلية. - تبحث إدارة الترجي عن بديل لبلايلي، مع تردد اسم يوسف المساكني كخيار محتمل، حيث يُعتبر لاعبًا حرًا بعد انتهاء تجربته مع نادي العربي القطري، مما يتيح للترجي فرصة ضمه في الميركاتو الشتوي. - يدرس الترجي أيضًا إعادة اللاعب البوركيني جاك ديارا وكسر إعارته، بينما يُعتبر محمد الموحلي خيارًا متاحًا للمدير الفني ماهر الكنزاري لتعويض غياب بلايلي في الفترة المقبلة.

يدخل نادي الترجي التونسي خلال الفترة المقبلة مرحلة البحث عن بدائل لغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي (33 سنة)، عن الملاعب مدة طويلة بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في مباراة فريقه ضد الأفريقي، التي أقيمت أول أمس الأحد ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وكان نادي الترجي قد أعلن أنّ الكشوفات الطبية التي خضع لها بلايلي، أمس الاثنين، أثبتت تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي وإصابة أخرى في الغضروف الهلالي، ما يعني نهاية موسم المهاجم الجزائري بما أنّ هذا النوع من الإصابات يتطلب مدة طويلة من الراحة التامة، ما يمثّل خسارة لفريقه الذي يطمح للتتويج هذا العام بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المراهنة على باقي الألقاب المحلية.

وأفاد مصدر مقرّب من إدارة نادي الترجي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، بأنّ الإدارة دخلت سريعاً مرحلة التفكير في البديل الذي سيحلّ مكان بلايلي خلال باقي منافسات الموسم الحالي. وفي السياق، تردّد بقوة اسم النجم السابق للفريق، التونسي يوسف المساكني (35 سنة)، في كواليس النادي خلال الساعات الماضية، ما يشير لإمكانية تقديم عرض رسمي من الترجي لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

وتُعد صفقة المساكني متاحة بالمجان للترجي نظراً إلى أنّ النجم التونسي لا يزال لاعباً حرّاً في الوقت الحالي، إذ لم يوقّع لأي نادٍ منذ نهاية تجربته مع نادي العربي القطري في أعقاب الموسم الماضي، لكن ذلك يبقى رهن موافقة اللاعب على فكرة العودة إلى الدوري التونسي، بعدما حمل في السابق قميص الترجي بين عامي 2008 و2013.

وأضاف المصدر نفسه أنّ الترجي يدرس أيضاً إمكانية إعادة اللاعب البوركيني جاك ديارا في الميركاتو الشتوي وكسر إعارته لناديه الحالي مستقبل سليمان التونسي. ويعتبر الخيار الأسهل في الوقت الحالي بالنسبة للمدير الفني التونسي ماهر الكنزاري التعويل على الجناح الأيسر محمد الموحلي، الذي تعاقد معه الترجي في الموسم الماضي قادماً من ستندار لياج البلجيكي، حيث يواصل التدريبات مع الرديف وينتظر فرصة الانضمام إلى الفريق الأول مستقبلاً.

وغادر بلايلي مواجهة الديربي ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت فريقه الترجي بالنادي الأفريقي، يوم الأحد، منذ الدقيقة 21 بسبب الإصابة، بعد تعرّضه لتدخل قوي من لاعب الأفريقي معتز الزمزمي عند الدقائق الأولى للمباراة، وحاول التحامل على الإصابة، لكنه لم يقدر على ذلك بمرور الوقت.