الترجي يقيل مدربه الكنزاري... حصاد مخيب في أبطال أفريقيا

- أقالت إدارة الترجي التونسي المدرب ماهر الكنزاري بعد الخسارة أمام الملعب المالي في دوري أبطال أفريقيا، رغم أن الفريق لا يزال يملك فرصة التأهل لربع النهائي. - يحتل الترجي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويحتاج للتعادل في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، لكن الأداء المخيب والانتقادات الجماهيرية أدت إلى إقالة الكنزاري. - قاد الكنزاري الترجي لتحقيق ثلاثة ألقاب محلية، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب في المسابقات الأفريقية، ولم يُعلن بعد عن المدرب الجديد للفريق.

سارعت إدارة الترجي التونسي، إلى إقالة مدرب الفريق، ماهر الكنزاري، وذلك بعد ساعات قليلة من نهاية المواجهة أمام الملعب المالي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت خسارة ممثل تونس الوحيد في المسابقات الأفريقية (1ـ0)، وهي نتيجة لا تهدد فرص الفريق في التأهل إلى ربع النهائي، بما أنه يتحكم في مصيره، ولكن الأداء المخيب دفع الترجي إلى إنهاء مهام الكنزاري، وقد نشرت إدارة الفريق بياناً مساء الأحد أكدت من خلاله إنهاء التعاقد مع المدرب التونسي.

ويحتل فريق "باب سويقة" المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، مُشتركاً في الوصافة مع بيترو الأنغولي، ويحتاج إلى التعادل في الأسبوع الأخير لتأمين التأهل رسمياً، وحصاده يُعتبر الأضعف منذ سنوات طويلة في المسابقة، حيث أفلت من الخسارة في الأسبوع الرابع، بعد تأخره (0ـ2) أمام سيمبا التنزاني، قبل أن يقلب الطاولة ويتعادل (2ـ2) وأضاع ركلة جزاء في الوقت البديل. ورغم أن موقفه في الدوري المحلي قوي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليحصل على فرصة جديدة من إدارة النادي، بعد تزايدت وتيرة الانتقادات من الجماهير التي طالبت برحيله منذ فترة طويلة.

وكان الترجي قد تعاقد مع الكنزاري قبل 11 شهراً، فقاد الفريق للحصول على ثلاثة ألقاب محلية (الدوري والكأس والسوبر)، ولكنه في المسابقة الأفريقية لم يحقق النتائج المنشودة، فودع الفريق النسخة الماضية منذ الدور ربع النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بعد عجزه عن الانتصار ذهاباً وإياباً، وخلال هذه النسخة وجد الفريق صعوبات كبيرة جداً لحد الآن، جعلته يفقد فرصه في التأهل متصدراً، ومُهدداً بعدم التأهل في حال خسر مباراته الأخيرة.

ولم تكشف إدارة الترجي عن اسم المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق خلال المباراة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، كما تنتظر الفريق مباريات قوية في الدوري التونسي، بعد تأجيل مواجهتين أمام مستقبل سليمان ثم الملعب التونسي، ذلك أن الفريق يجد منافسة قوية من غريمه التاريخي، النادي الأفريقي في صراع التتويج بلقب الدوري.