- تعادل الترجي التونسي مع سيمبا التنزاني (2-2) في دوري أبطال أفريقيا، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الملعب المالي المتصدر بـ8 نقاط، مما يجعل المنافسة قوية للتأهل إلى ربع النهائي. - شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تأخر الترجي (0-2) في الشوط الأول، لكنه عاد بقوة في الشوط الثاني بفضل أهداف أبو بكر دياكيتي وكسيلة بوعالية، مما أبرز أهمية اللاعبين الجزائريين في الفريق. - رغم إضاعة ركلة جزاء حاسمة، أظهر الترجي شخصية قوية في العودة بالمباراة، مع تعزيز صفوفه بلاعبين جدد مثل معز الحاج علي، مما يعزز خيارات المدرب ماهر الكنزاري في المستقبل.

تعادل الترجي التونسي، بنتيجة (2ـ2)، اليوم الأحد، مع مُضيفه سيمبا التنزاني، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، ليرفع فريق "باب سويقة" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف الملعب المالي المتصدر برصيد 8 نقاط، ويحتل بيترو الأنغولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ولهذا سيكون التنافس قوياً من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة مع تقارب مستوى الثلاثي الأول بما أن سيمبا التنزاني، يحتل المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة، حصدها بتعادله مع الترجي وفقد آمال التأهل.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في شوطها الثاني، ونهاية درامية، بما أن الترجي تأخر في نهاية الشوط الأول (0ـ2)، وهي نتيجة كانت ستُضعف موقفه كثيراً في حسابات التأهل إلى ربع النهائي، غير أن الفريق ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني ونجح في خطف التعادل، حيث سجل المالي أبو بكر دياكيتي الهدف الأول، قبل أن يُسجل الجزائري كسيلة بوعالية هدفاً مميزاً في الدقيقة 79، مانحاً فريقه التعادل، ليؤكد أهمية اللاعبين الجزائريين في حصاد الترجي في المواسم الأخيرة، فمع تواصل غياب مواطنه يوسف بلايلي بداعي الإصابة، والذي قاد الفريق إلى التتويج بنسختي 2018 و2019 في أبطال أفريقيا، منح لاعب شبيبة القبائل سابقاً، الترجي نقطة ثمينة للغاية، بعد أن ساد الاعتقاد بأنّه سيخسر المباراة، وقد سجل بوعالية منذ أيام قليلة هدفاً حاسماً في الدوري التونسي، قاد الفريق إلى الانتصار (1ـ0) على الشبيبة القيروانية، وتصدر الترتيب وحده.

⚽️ كسيلة بوعالية يترجم انتفاضة الترجي في الشوط الثاني ويدرك التعادل بطريقة مميزة #دوري_أبطال_أفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7FQsQzLyxG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

كما كان الترجي قريباً من تحقيق "ريمونتادا" تاريخية وقلب تأخره في النتيجة إلى فوز ثمين، حيث حصل على ركلة جزاء في آخر الدقائق، غير أن مدافعه حمزة الجلاصي فشل في التنفيذ وسدّد عالياً، ليُضيع فرصة الحصول على ثلاث نقاط كانت ستعطي الترجي أسبقية مهمة على بيترو الأنغولي وتقرّبه من التأهل، وقد أظهر الترجي ضعفاً في تنفيذ ركلات الجزاء في المباريات الأخيرة، بما أن نجمه يوسف المساكني، أضاع منذ أيام ركلة في الدوري التونسي.

ورغم خيبة التعادل وضعف المستوى في أول 45 دقيقة، حقق الترجي مكاسب من المواجهة، أهمها أن الفريق يملك شخصية قوية ساعدته على العودة في اللقاء وقلب التأخر إلى تعادلٍ، ما يُقيم الدليل على قوة دكة الاحتياط، خاصة أن الصفقات التي قامت بها إدارة النادي، شملت لاعبين يُعانون ضعف الجهوزية بسبب غيابهم الطويل عن المباريات، مثل المساكني وحمزة رفيع ومحمد دراغر، ولكن أداء الفريق سيكون أفضل مع تحسّن جهوزية الوافدين الجدد، كما أن الفريق تعاقد مساء السبت، مع لاعب الاتحاد المنستيري معز الحاج علي، وهو من بين نجوم الدوري التونسي، وسيُعطي المدرب ماهر الكنزاري خياراً إضافياً في وسط الميدان خاصة في مباريات الدوري المحلي.